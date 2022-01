Salas de emergencia llenas y escasez de personal por contagios de Covid-19 en Estados Unidos

Estados Unidos.- Ante los nuevos contagios de la variante Ómicron del coronavirus, el personal de los hospitales de Estados Unidos se encuentra agotado y sin recursos. Se ven sumidos en un desorden que es diferente a las oleadas anteriores de Covid-19, pues las salas de emergencia son abrumadas por la gran cantidad de pacientes infectados que llegan.

Esta vez, están lidiando con una grave escasez porque muchos trabajadores de la salud se están enfermando con la variante de rápida propagación. En algunos hospitales, hasta dos tercios del personal ha dado positivo a Covid-19.

Al mismo tiempo, los nosocomios reportan que los infectados con la variante Ómicron no están tan graves como los que ingresaron durante la última oleada, en la que predominaba la variante Delta. Las unidades de cuidados intensivos no están tan llenas y los ventiladores no son tan necesarios como antes.

Sin embargo, la cantidad de pacientes que llegan para recibir atención están impulsando a los hospitales a reducir las cirugías que no son de emergencia, mientras que las tropas de la Guardia Nacional han sido enviadas a varios estados para ayudar en los centros médicos.

A casi dos años de la pandemia, la frustración y el cansancio aumenta entre los trabajadores de la salud. “Esto se está volviendo muy agotador, y estoy siendo muy cortés al decir eso”, dijo el doctor Robert Glasgow de la Universidad de Utah, que tiene cientos de trabajadores enfermos y en cuarentena.

Aproximadamente 85 mil estadounidenses están en el hospital con coronavirus, poco menos que el pico de Delta de aproximadamente 94 mil personas a principios de septiembre de 2021, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). El máximo histórico durante la pandemia fue de alrededor de 125 mil en enero del año pasado

El doctor Fritz François, jefe de operaciones hospitalarias de NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York, dijo que aproximadamente el 65% de los pacientes con Covid admitidos recientemente en sus instalaciones fueron hospitalizados principalmente por otra cosa y se descubrió incidentalmente que tenían el virus.

En dos grandes hospitales de Seattle durante las últimas dos semanas, tres cuartas partes de los 64 pacientes que dieron positivo al coronavirus fueron ingresados con un diagnóstico diferente.

Joanne Spetz, directora asociada de investigación del Healthforce Center de la Universidad de California en San Francisco, dijo que el creciente número de casos se puede interpretar de dos maneras. La falta de síntomas muestra que las vacunas, los refuerzos y la inmunidad natural de infecciones previas están funcionando, explicó.

La mala noticia es que los números significan que el coronavirus se está propagando rápidamente, y un porcentaje de esas personas terminarán necesitando hospitalización.

Esta semana, el 36% de los hospitales de California informaron una escasez crítica de personal. Algunos hospitales informan que hasta una cuarta parte de sus trabajadores está fuera por razones relacionadas con el virus, dijo Kiyomi Burchill, vicepresidente de políticas de la Asociación de Hospitales de California y encargado de asuntos relacionados con la pandemia.

En respuesta, los hospitales están recurriendo a agencias de personal temporal o transfiriendo pacientes.

La Universidad de Utah está reprogramando cirugías que no son urgentes. En Florida, un hospital cerró temporalmente su sala de maternidad debido a la escasez de personal.

En Alabama, donde la mayoría de la población no está vacunada, se hizo una solicitud urgente para que las personas fueran a otro lugar para hacerse pruebas de Covid-19 y que trataran sus síntomas en casa salvo casos que requieran de hospitalización. Las salas de tratamiento estaban tan llenas de gente que algunos pacientes tuvieron que ser evaluados en los pasillos.