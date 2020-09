Sally se convertirá en huracán y amenazará la costa del Golfo de EE. UU.

Waveland.-La tormenta tropical Sally se desaceleró el domingo a medida que avanzaba hacia el norte hacia la costa del Golfo de EE. UU., Lo que aumentó el riesgo de fuertes lluvias y una peligrosa marejada ciclónica antes de un golpe esperado como huracán de categoría 2 en el sur de Luisiana.

Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami dijeron que se espera que Sally se convierta en huracán el lunes y llegue a la costa el martes temprano, lo que traerá condiciones climáticas peligrosas, incluido el riesgo de inundaciones, a una región que se extiende desde Morgan City, Louisiana, hasta Ocean Springs, Mississippi.

Edwards instó a la gente a prepararse para la tormenta de inmediato. También dijo que todavía hay muchos del suroeste de Louisiana que fueron evacuados del huracán Laura a Nueva Orleans, exactamente el área que podría ser golpeada por Sally, que es una tormenta de movimiento lento.

"Basándonos en toda la información disponible, tenemos todas las razones para creer que esta tormenta representa una amenaza significativa", dijo, y agregó que el coronavirus agrega una capa de complejidad a los preparativos para la tormenta.

Todavía hay unos 5.400 miembros de la Guardia Nacional del estado movilizados desde Laura, y ayudarán con Sally.

En Mandeville, una ciudad a unas 35 millas al norte de Nueva Orleans, el residente Chris Yandle compró comestibles para una semana y trasladó todos los muebles de su patio a la casa de su familia y se preparó para la tormenta.

"Principalmente trato de mantener la calma, especialmente con una familia de cuatro y un perro del que preocuparme", dijo Yandle. "He vivido muchos huracanes mientras crecía en Louisiana, pero no me había sentido tan ansioso por un huracán en mi vida".