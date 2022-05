Salvador Ramos el joven que mató a 19 niños en escuela de Texas sufrió acoso, revela amigo

Estados Unidos.- Este martes 24 de mayo Estados Unidos se llenó de dolor por la muerte de al menos 19 niños en una escuela primaria de Uvalde, Texas, a manos de Salvador Ramos un joven de 18 años que tras cometer el atroz crimen fue abatido por oficiales de policía.

Aunque solo han transcurrido unas horas desde que se registró el hecho, amigos cercanos a el joven han revelado que Salvador habría dado señales de que cometería el crimen posiblemente motivado por el acoso escolar que sufría y una posible inestabilidad emocional.

De acuerdo con el diario estadounidense Dayly Mail excompañeros de Salvador lo describían como un joven de secundaría solitario, con rachas violentas y que además era acosado por su forma de vestir pues era descrito como un alumno "emo".

De acuerdo con declaraciones recopiladas por el Washington Post, el joven también habría sido víctima de insultos homosexuales, por su vestimenta y su situación económica debido a que era pobre.

Otro excompañero quien declaró en condición de anónimo a la cadena de noticias CNN dijo que tenía una relación cercana con Salvador pues frecuentemente jugaban videojuegos en la Xbox como "Call of Dutty".

Este mismo medio también mencionó que el tirador trabajaba en un Wendy's local y el gerente del restaurante mencionó que el joven parecía ser tranquilo y antisocial pues la mayoría del tiempo de "mantuvo solo", pues simplemente trabaja y lo buscaba para recibir su cheque.

Mientras tantos compañeros de trabajo mencionaron a Daily Best que salvador tenía una racha agresiva e incluso tenía comportamientos inapropiados con sus compañeras.

De acuerdo con Daily Mail Salvador quien era originario de Dakota del Norte se había mudado recientemente a Texas en donde compró dos rifles tras cumplir 18 años, lo cual fue hace unos días, pues de acuerdo con la ley de Texas en este estado, personas de 18 a 21 años podían adquirir armas si estaban en situación de riesgo además de que no se necesita permiso para su portación.

Mientras que días antes de la masacre, Salvador habría mostrado las armas que compró a través de sus redes sociales que ya fueron eliminadas e incluso habría enviado mensaje a una niña cuatro días antes del tiroteo.

Esto luego de que el joven sin conocer a la chica la habría etiquetado en las fotos de sus armas. A lo cual la joven respondió "¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?", mientras que Salvador solo respondió con un "solo quería etiquetarte", y el martes a las 5:43 AM continuó la conversación señalando que haría algo y que le contaría un secreto antes de las 11:00.

Aunque Salvador ya no envió mensajes a la niña el tiroteo comenzó poco antes del mediodía, mientras que la usuaria de Instagram @epnupues aterrorizada escribió en sus cuenta de Instagram; "Es un extraño, no sé nada de él, decidió etiquetarme en su publicación de armas.... Lo siento mucho por las víctimas y sus familias. Realmente no sé qué decir".