Sánchez Cordero estima que amnistía beneficiará a 6 mil personas  

Cd. de México.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que alrededor de 6 mil 200 personas privadas de su libertad serán beneficiadas por la Ley de Amnistía aprobada recientemente por la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa en la sede de la dependencia, la funcionaria federal describió las bondades de la nueva legislación propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió al Senado de la República, en donde actualmente se encuentra la minuta, aprobarla sin modificaciones.

Sánchez Cordero criticó que los partidos políticos que están en contra de la ley argumenten que con ella 300 mil delincuentes saldrán de la cárcel, ya que actualmente la población penitenciaria total del País no alcanza esa cantidad.

Acompañada por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra y las titulares del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, dijo que si bien han estimado en 6 mil 200 los beneficiarios de la ley, el numero total dependerá del análisis de la comisión creada para la revisión de los casos y de la determinación del juez al que le sea presentada cada solicitud de amnistía.

AFP

"Quisiera manifestar que hay algunas expresiones que van a salir de la cárcel 300 mil personas, no tenemos ni siquiera esa población penitenciaria. Ya hemos hecho una estadística, saldrán alrededor de 6 mil 200 persona, si es que son aprobadas por esta comisión que se formó al respecto, y finalmente el juez decidirá", indicó.

La ex Ministra subrayó que será un juez el que determine el otorgamiento o no de la amnistía y, por lo tanto, sobre la liberación de las personas.

Aquí hay que subrayar, porque finalmente va a ser una decisión jurisdiccional, los jueces federales quienes resuelvan en definitiva qué personas serán beneficiadas y serán liberadas de inmediato en su caso, señaló.

Explicó que la Ley de Amnistía contempla a las mujeres procesadas por el delito de aborto, así como al personal médico, comadronas, parteras u otro personal autorizado, así como a quienes incurran en el delito de homicidio en razón de parentesco.

La #LeyDeAmnistía está rodeada de una serie de calumnias que es preciso aclarar.



La Ley para la Inclusión, Verdad y la Amnistía (LIVERA), busca acercarse a la justicia que este país necesita, comenzando con el foco hacia quienes han sido víctimas de su vulnerabilidad y pobreza. pic.twitter.com/IbgVlrSgD1 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) December 12, 2019

La funcionaria federal reconoció que actualmente no existen mujeres detenidas o sentenciadas por el delito de aborto en el ámbito federal, ya que se trata de un delito del orden común.

Agregó que otros ilícitos contemplados son robo simple, siempre y cuando sea cometido sin violencia y la pena no amerite más de cuatro años de prisión; contra la salud, específicamente traslado y consumo, cuando la cantidad no supere los dos tantos de la dosis máxima autorizada y no tenga como fin la venta o distribución, así como el ilícito de sedición.

Además, dijo, la amnistía será otorgada sólo a primodelincuentes, a personas en pobreza extrema, en situación de vulnerabilidad y con discapacidad, cuando se trata de personas indígenas o afroamericanas o cuando hayan sido obligadas por la delincuencia organizada.