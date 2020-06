Santoral católico: ¿Qué santo se celebra el 26 de junio?

México.- Este viernes 26 de junio, el Santoral católico tiene como protagonista a San Pelayo, mártir de Córdoba, nacido en 911 en Albeos, una aldea del municipio de Crecente, en Pontevedra.

San Pelayo, nació en Albeos en el año de 911, en una aldea perteneciente al municipio de Crecente, en Pontevedra, éste creció con su tío Hermoigio, obispo de Tuy.

A los nueve años acompañó a su tío a la corte del rey de León a Pamplona, que en ese tiempo era asediada por Abd Al-Rahmán III. Luego de la derrota cristiana, fueron apresados.

Luego de tres años, su tío fue liberado, pero él permaneció preso. Existe la versión de que califa lo habría explotado sexualmente durante ese tiempo, esto a cambio de riquezas y honores, además de haberlo obligado a renunciar a su fe cristiana.

Sí, oh rey, soy cristiano. Lo he sido y lo seré por la gracia de Dios. Todas tus riquezas no valen nada. No pienses que por cosas tan pasajeras voy a renegar de Cristo, que es mi Señor y tuyo, aunque no lo quieras”, habría dicho al califa.

San Pelayo, de Córdoba. Foto: Internet

Con 14 cortos años, sufrió torturado y desmembrado con tenazas de hierro, sus retos fueron vertidos en el río Guadalquivir y lo que quedó de él fue recogido por un cristiano de Córdoba y enterrado en el cementerio de San Cipriano.

¿Qué otros santos se celebran este 26 de junio?

San Josemaría Escrivá

San Antelmo de Belley

San David de Tesalónica

San Deodato de Nola

San José Ma Taishun

San José María Robles

San Maxencio de Poitiers

Santa Perseveranda

San Salvio y compañero

San Superio mártir

San Vigilio de Trento

