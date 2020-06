Santoral católico: ¿Qué santo se celebra hoy 09 de junio?

México.- Este martes 09 de junio, el Santoral tiene como protagonista a San Efrén de Siria, Padre y Doctor de la Iglesia, quien en su tiempo fue conocido como el Místico, aunque también tuvo el apelativo del Arpa del Espíritu.

Efrén nació alrededor del año 206 en Nísbis, Turquía, y ya desde temprana edad se fue acercando al cristianismo, pese a ser siempre hostigado por su padre, quien era pagano, esto lo llevó a marcharse de casa buscando refugio en el obispo Jacobo de Nísipe, quien lo instruyó y le ordenó ser diácono y presbítero, pero éste siempre se negó.

San Efrén de Siria, fundó su propia escuela de Teología en Nusaybien, esta fue distinguida por su alto grado de preparación y el esplendor de sus alumnos. En el auge de esta escuela llegaron las invasiones persas y sasánidas, que lo llevaron a marcharse al límite hacia la frontera para fundar una nueva escuela en Edesa, dentro del Imperio Romano.

A Efrén se le considera uno de los grandes poetas de Siria, ya que hizo el comentario de toda la Biblia, además de haber escrito una multitud de poemas. Muchos de ellos supusieron el inicio de la práctica del canto en la liturgia cristiana.

Oración de San Efrén de Siria:

Señor y Maestro de vida, no me abandones al espíritu de pereza, de desánimo, de dominación y de vana charlatanería. Antes bien, hazme la gracia, a mi tu siervo, del espíritu de castidad, de humildad, de paciencia y de caridad. Sí, Señor-Rey, concédeme el ver mis faltas y no condenar a mi hermano. ¡Oh, Tú, que eres bendito por los siglos de los siglos! Amén.

