Santos pide a colombianos no dejarse llevar por pesimismo

Bogotá (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió hoy a sus compatriotas no dejarse llevar por el pesimismo y los instó a creer en que el país tendrá un mejor futuro luego de un 2017 que calificó como un año de transición.

"Esta noche quiero pedirles, no por mí, no por el Gobierno, sino por ustedes, por nuestro querido país, que no se dejen llevar por el pesimismo", afirmó Santos en su último saludo de Año Nuevo como mandatario de Colombia.