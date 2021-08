Saquean en Haití cuatro camiones con ayuda humanitaria de "Food For The Poor"

El desespero entre los afectados por sismo del pasado sábado en Haití se ha apoderado de los ciudadanos y estos han optado por el saqueo de camiones de ayuda humanitaria que se ha enviado al país caribeño.

Al menos cuatro camiones han sido saqueados en las últimas 24 horas. Los camiones estaban a cargo de la organización no gubernamental (ONG) "Food For The Poor".

Dos de los camiones fueron abordados frente a la comisaría de Dichiti y otro entre Camp Perrin y Rivière Glace.

El saqueo se dio sobre la carretera Sur, en la zona más afectada por el sismo y las lluvias en Haití. El saqueo fue dado a conocer por la propia organización a través de un comunicado.

Food For The Poor dijo que el saqueo ha causado indignación y que fue realizado por individuos no identificados.

Los camiones eran trasportaban alimentos básicos a las comunidades más afectadas donde cientos de familias se quedaron sin hogar y sin sustento por lo que esperan en albergues improvisados con palos y lonas.

Food For The Poor dijo que la comida de estos camiones sería entregada en las comunidades de Abricot, Pestel, Jérémie y en la isla de Caimite.

El sismo de intensidad 7.2 grados en escala de Richter dejó más de 2 mil personas muertas y más de 10 mil heridos. Millares de personas se quedaron sin hogar.

Aunado al temblor, la tormenta el disturbio ciclónico Grace dejó severas lluvias que complicaron aún más el panorama de los haitianos que se encuentran desesperados para poder llevar sustento hasta sus hogares.

