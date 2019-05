Satélite muestra estación de bombeo saudí después del ataque con drones

Esta imagen satelital proporcionada por Planet Labs Inc. muestra la Estación de Bombeo No. 8 de Saudi Aramco cerca de al-Duadmi, Arabia Saudita, el martes 14 de mayo de 2019, después de lo que el reino describió como un ataque de drones en la instalación. Un oleoducto que atraviesa Arabia Saudita fue golpeado el martes por aviones no tripulados, dijo el ministro de energía de Arabia Saudita, ya que las tensiones regionales aumentaron unos días después de lo que el reino llamó un ataque a dos de sus petroleros en otras partes del Medio Oriente. | Foto: AP