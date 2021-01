Se acerca el fin de Donald Trump: Renuncia su Secretaria de Educación

Washington.- Mediante una carta enviada este jueves 7 de enero al aún Presidente Donald Trump, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, renunció a su puesto dos semanas antes de terminar la administración republicana.

Con su anuncio, la ex funcionaria se convirtió en la segunda persona en el gabinete del mandatario saliente en dejar su cargo por las protestas violentas en el Capitolio, ubicado en Washington D.C, que hasta el momento han deja muertas a cinco personas, una de ellas policía estadounidense.

En su texto, DeVos responsabilizó a Trump por promover el golpe violento al recinto en donde se contaban los votos electorales, acto que fue suspendido de momento, pero que horas más tarde se reanudó dejando como ganador oficial al demócrata Joe Biden.

Hay niños influenciables que están viendo todo esto, y están aprendiendo de nosotros", aclaró, en busca de concientizar a la sociedad sobre el tema.

La ex encargada de la educación en el país de las barras y las estrellas consideró "innegable" el impacto que tuvieron las declaraciones del presidente saliente en lo sucedido, "para mí es el punto de inflexión", dijo.

DeVos también lamentó que los últimos días de Donald Trump en la Presidencia, las autoridades inviertan tanto tiempo en arreglar el desastre provocado por los manifestantes que entraron por la fuerza en el Capitolio "en un intento de socavar los quehaceres del pueblo".

Ese comportamiento fue inconcebible en nuestro país", agregó.

La renuncia de la ex Secretaria de educación ser agrega a la anunciada recientemente por la Secretaria de Transporte de Estados Unidos, Elaine Chao, quien dejará el puesto de forma oficial el lunes 11 de enero.

Chao tomó la decisión, según un comunicado" porque el golpe al Capitolio se dio tras un mitin de Donald Trump en el cual supuestamente incitó a sus seguidores a marchar hasta el Congreso.

Todo esto aumentó las especulaciones sobre un posible proceso para destituir a Donald Trump mediante el mecanismo de la enmienda 25 de la Constitución estadounidense, ya que es necesaria contar con la mayoría del gabinete y la aprobación del Vicepresidente, Mike Pence.

Según información de The New York Times, el segundo tras Trump se opone a iniciar el procedimiento de destitución, aunque no es una victoria para el aún mandatario, pues la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, dijo que si Pence no inicia, ella gestionará un juicio político.