Se alcanza el límite para las solicitudes de visa de inmigración H-2B

Estados Unidos.- Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, ha recibido suficientes peticiones para alcanzar el límite de visas H-2B exigido por el Congreso para trabajadores temporales no agrícolas para la primera mitad del año fiscal 2022.

El 30 de septiembre fue la fecha de recepción final para el nuevo trabajador H-2B sujeto al límite las peticiones que soliciten una fecha de inicio de empleo antes del 1 de abril de 2022. USCIS rechazará las nuevas peticiones H-2B sujetas a límites recibidas después del 30 de septiembre que soliciten una fecha de inicio de empleo antes del 1 de abril de 2022.

USCIS continúa aceptando peticiones H-2B que están exentas del límite establecido por el Congreso. Esto incluye peticiones para:

Trabajadores actuales H-2B en los Estados Unidos que extienden su estadía, cambian de empleador o cambian los términos y condiciones de su empleo;

Procesadores de huevas de pescado, técnicos de huevas de pescado y / o supervisores del procesamiento de huevas de pescado; y

Trabajadores que realizan labores o servicios en la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte y / o Guam desde el 28 de noviembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2029.

Las empresas estadounidenses utilizan el programa H-2B para emplear a trabajadores extranjeros para trabajos temporales no agrícolas.

Actualmente, el Congreso ha establecido el límite de H-2B en 66,000 por año fiscal, con 33,000 para los trabajadores que comienzan a trabajar en la primera mitad del año fiscal (1 de octubre - 31 de marzo) y 33,000 (más cualquier número no utilizado del primer semestre) del año fiscal) para los trabajadores que comienzan a trabajar en la segunda mitad del año fiscal (1 de abril al 30 de septiembre).

El programa H-2B

El programa de trabajadores temporales no agrícolas H-2B fue creado por el Congreso para permitir que los empleadores estadounidenses traigan a no ciudadanos a los Estados Unidos para ocupar puestos de trabajo temporales no agrícolas.

¿Qué es la tapa H-2B?

Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), según enmendada, hay un límite numérico legal, o "tope", en el número total de no ciudadanos que pueden recibir una visa H-2B, o que de otra manera recibir el estatus H-2B, durante un año fiscal.

Actualmente, el Congreso ha establecido el límite de H-2B en 66,000 por año fiscal, con 33,000 para los trabajadores que comienzan a trabajar en la primera mitad del año fiscal que sería del 1 de octubre - 31 de marzo y 33,000 para los trabajadores que comienzan a trabajar en la segunda mitad. del año fiscal que abarca del 1 de abril - 30 de septiembre.

Cualquier número no utilizado de la primera mitad del año fiscal estará disponible para los empleadores que deseen contratar trabajadores H-2B durante la segunda mitad del año fiscal. Los números H-2B no utilizados de un año fiscal no se transfieren al siguiente año fiscal.

