Se casan tras 23 años de haber nacido el mismo día y en el mismo hospital

Blackburn, Inglaterra.- James Barsby y Amy Gaffney nacieron con solo 5 horas y media de diferencia en el mismo hospital en Inglaterra hace 23 años y se convertirían en esposos de por vida en la más loca de las coincidencias, según el Mirror.

Sus padres incluso se conocieron en una clase prenatal antes de que el par, ambos gemelos de sus respectivos hermanos, nacieran en el Queen’s Park Hospital en Blackburn, Lancashire.

Barsby y Gaffney crecieron a pocos kilómetros de Clitheroe, pero solo se conocían como conocidos de la escuela, según el informe.

Su química se desarrolló, en una clase de ciencias de todos los lugares, durante su primer año de secundaria. El dúo hizo oficial su relación en 2011 y no dejó que ir a universidades separadas se interpusiera en el camino.

"Estaba en Lancaster y James estaba en Manchester", dijo Gaffney. "Está solo una hora en el tren, en realidad no fue nada. No pasó un fin de semana que no pasamos juntos. Ambos solicitamos títulos de medicina, ambos ingresamos a la [universidad] y ambos aprobamos ”.

¿Cuáles son las posibilidades de eso? El primer día de clases, nuestros padres nos dijeron a los dos:" Los otros pares de gemelos comenzarán hoy ", dijo Barsby

"Cada vez que veía a Amy en la escuela, pensaba: 'Hay otro gemelo'". El dúo se casó en la Iglesia de San Pedro solo unos días antes de que Barsby se graduara de la Escuela de Medicina de Manchester y Gaffney se graduara de la Universidad de Lancaster.

El hermano gemelo del novio, Christian, era el padrino con su otro hermano Oliver, mientras que el sonrojado hermano gemelo de su novia William sirvió de acomodador.

La pareja viajó a Eslovenia para su luna de miel y están a punto de comenzar como médicos junior en el mismo fideicomiso del Servicio Nacional de Salud. Gaffney dijo que la historia de amor de ella y Barsby hace que su relación sea "muy especial".

“Hace que parezca más como se supone que debe ser. No lo tendría de otra manera, incluso si eso significa que no puedo tener mi propio cumpleaños ", le dijo al Mirror.

"Al crecer, siempre hemos compartido nuestro cumpleaños con nuestros hermanos gemelos, ahora lo compartimos entre nosotros".