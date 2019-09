Se comió el corazón y cerebro de su ex novia pero no fue condenado

E.E.U.U.- Hace algunos años en 2014 un hombre de Indiana,Estados Unidos, asesinó brutalmente a su ex novia después de que terminaran su relación, posteriormente cometió canibalismo al comerse su corazón y su cerebro.

La policía acudió al lugar de los hechos después de que Tammy Blanton,la afectada, no se presentara en su trabajo lo cual levanto sospechas y fueron a su casa para comprobar si se encontraba bien. Al llegar al lugar fue su ex novio quien abrió la puerta y al ver que se miraba sospechoso lo agentes entraron a la vivienda; fue ahí donde encontraron el cadáver de la mujer en una bañera, y en un plato se encontraba servido su cráneo ensangrentado.

Aparentemente la mujer de 46 años murió de golpes en la cabeza, cuello y el torso según los resultados de la autopsia.

Joseph Oberhansley, el autor del crimen, tras ser arrestado confesó haber entrado a la fuerza en la vivienda pero negó haberla matado, argumento que dos hombres negros armados eran los responsables, lo cuales encontró al entrar a la casa y el mismo los ahuyento.

Oberhansley ya tenia historial criminal por casos muy similares, en 1998 asesino a su novia de apenas 17 cuando se encontraba bajo los efectos de la droga. Posteriormente en otra situación, le disparo por la espalda a su madre, fue por estos actos que estuvo en prisión 12 años, saliendo en libertad en 2012.

Actualmente Oberhansley aun no tiene una condena establecida, pues asegura su abogado que su cliente no esta en posesión de sus capacidades mentales y por lo tanto no puede ser juzgado, esto después de que el hombre intentara suicidarse de un balazo en la cabeza, la bala no le mato pero creo incrustada en su cabeza.

Finalmente la juez encargada del caso, decidió el jueves pasado anular el proceso y repetirá el juicio el próximo mes desde cero.