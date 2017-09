Puerto Rico.- Las redes sociales han sido testigo y emisor de la tragedia, el día de hoy fue algo más, fue un grito de ayuda. Una puertorriqueña solicitó auxilio tras la devastación de su hogar bajo la furia del huracán María.

Alrak es usuaria de Facebook, pero hoy esta red social fue más importante para ella y sus hijos. Dio a conocer por este medio desde la manera en que se preparaba para la llegada del poderoso huracán que mantiene en alerta a Puerto Rico y en la total oscuridad.

Una de sus primeras publicaciones sobre el fenómeno meteorológico fue el reporte de la manera en que los precios fueron elevados. La mujer fue a una tienda de autoservicio para adquirir agua previniendo la llegada de María, pero el costo no fue de su agrado.

Además mostró la manera en que protegía a su hogar de la llegada de la lluvia y buscaba mantenerlo más seguro.

Alrak relató el momento en que la luz se fue, situación que la mantenía demasiado nerviosa. Actualmente no hay energía eléctrica en toda la isla.

En un enlace en vivo transmitió su desesperación, su casa no tenía electricidad, en las calles aún había.

"Estoy muy nerviosa, cualquiera llora... Estar sola con mis hijos no es fácil", dijo la desesperada madre de dos pequeños.

El video concluye con la frase: "Se cuidan mucho, no se cuando vuelva a saber de ustedes".

Temerosa pero orgullosa de su pequeño, publicó que su hijo menor se mantenía valiente ante el riesgo y le dijo que el cuidaría de ella y su hermana.

Su miedo tenía fundamento y el riesgo aumentó, las puertas y ventanas parecían rendirse ante los potentes vientos de María; solo podía rezar.

El agua comenzaba a infiltrarse dentro de su hogar.

Otros usuarios que veían su situación le sugerían pedir ayuda al número de emergencias, 911; sin embargo, la respuesta era que no podían brindarle el servicio porque era imposible salir a la intemperie.

La situación se salió de control, había agua en la casa, Alrak se albergó en el baño de su casa. El personal de emergencias no podía efectuar labores de rescate porque comprometía a su propia vida.

Su último refugio fue un clóset, ahí buscaba la seguridad que su hogar no le brindaba, estaba encerrada con sus dos hijos. La situación empeoró, su batería estaba baja y se quedaría sin comunicación. En una publicación pedía que alguién más pidiera socorro por ella.

Pero su petición cobró frutos, las buenas noticias llegaron, esta familia fue rescatada.

A pesar del rescate este no es un final feliz, es solo el inicio de una nueva oportunidad para esta madre y sus dos hijos. La mujer agradeció el haber sido puesta a salvo de la ira del huracán María.

Los tres fueron llevados por las autoridades a un refugio, donde después de una larga noche de proteger a sus damas, el pequeño héroe de esta historia al fin descansó.

Esta es solo una historia de muchas que se están presentando aún en Puerto Rico, y no solamente ahí, si no también en todas las islas Caribeñas. El huracán María sorprendió a los expertos al convertirse en 36 horas de tormenta tropical a huracán categoría 5. Su poderío y furza de sus vientos lo hicieron tan temible como el devastador Irma, que muy recientemente daño esta zona y aún no se recupera de tal daño.