Se cumplen 5 años del tiroteo de Orlando; recuerdan a las 49 víctimas del bar gay Pulse

Florida.- Este 12 de junio se cumplieron 5 años del tiroteo en el bar gay Pulse de Orlando (Estados Unidos), en el que fueron asesinadas 49 personas, una herida que continúa abierta en la comunidad LGBT+.

Aquel 12 de junio de 2016, gays, lesbianas y trans, la mayoría hispanos, bailaban al calor de la "Noche Latina" en en el bar Pulse ubicado en el centro de Florida, lo que terminó por convertirse en un baño de sangre cuando irrumpió un hombre armado con un fusil de asalto y una pistola automática, disparando contra la multitud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo más que recuerdo es el sonido de los disparos, el sonido de las personas gritando y asustadas. Eso es lo que nunca se olvida", relata Ricardo Negrón, uno de los sobrevivientes de aquella funesta noche.

Leer más: Suman 599.651 muertos y 33.457.252 contagios por Covid-19 en Estados Unidos

Con 49 muertos y más de 50 heridos, el tiroteo del bar Pulse se convirtió en el segundo más sangriento en toda la historia de Estados Unidos, un país con recurrentes ataques armados de este tipo propiciados por el fácil acceso a las armas.

El responsable fue el terrorista Omar Mateen, estadounidense de ascendencia afgana, quien juró lealtad al Estado Islámico antes del perpetrar la masacre. Tras varias horas con rehenes, fue ultimado a tiros por la policía.

Pulse: herida abierta

A 5 años de la matanza, el presidente Joe Biden recordó la tragedia declarando que un lugar de aceptación y alegría se convirtió aquel 12 de junio en un sitio de dolor y pérdida, en pleno mes del orgullo LGBT+.

El mandatario estadounidense anunció que en los próximos días firmará una nueva ley aprobada en el Congreso que convertirá al bar Pulse en un "monumento nacional" para honrar la memoria de las víctimas.

Mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó como el año pasado reconocer la fecha para recordar a las víctimas, guardar un minuto de silencio e izar la bandera a media asta, en lo que calificó como "uno de los días más oscuros de la historia de Florida".

Sin embargo, a una semana del quinto aniversario de la matanza y en pleno mes del orgullo LGBT+, DeSantis ordenó reducir los recursos destinados a los programas de ayuda a los sobrevivientes del Pulse.

Los rostros de las 49 víctimas del tiroteo del bar Pulse. Foto: AP

"Es una persona extremadamente cruel al atacar a la comunidad que de por sí está tratando de sanar, para la que estos días son sumamente difíciles, cada vez que se avecina un 12 de junio", opinó Negrón, puertorriqueño de 32 años.

El gobernador eliminó unos 900 mil dólares del presupuesto para servir a la comunidad LGBT+, parte de ellos destinados a brindar ayuda mental a los sobrevivientes del tiroteo.

"La comunidad debe utilizar lo que pasó recientemente con el gobernador para entender por qué se celebra un mes del orgullo LGTB y por qué es que seguimos en lucha para obtener los recursos y la igualdad que la comunidad merece", asevera el sobreviviente.

Leer más: G7 acuerda donar mil millones de vacunas contra la Covid-19 a países pobres

A diferencia del año pasado, cuando los eventos de conmemoración fueron en línea por la pandemia, este 2021 un grupo reducido de sobrevivientes y familiares se dieron cita en el Pulse, aunque no Ricardo Negrón, para quien "la carga emocional es mucha".

Asimismo, este domingo continúa abierta la exhibición "Community: Five Years After the Pulse Tragedy" (Comundiad: cinco años después de la tragedia del Pulse), que muestra la historia de la discoteca Pulse y la tragedia, en el Orange County Regional History Center.

Con información de EFE.

Extraen agua de fondo de la presa Huites para la presa Hidalgo en el norte de Sinaloa

Síguenos en