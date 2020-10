Se cumplen 8 meses sin noticias de Daysi, una joven periodista desaparecida en Perú

Lima, Perú.- Se cumplen 8 meses sin que las autoridades sepan sobre la joven periodista peruana Daysi Mina Huamán, cuyo caso ha sido incluido por el grupo internacional de medios One Free Press Coalition dentro de los 10 casos más urgentes a resolver en el mundo por ataques y hostigamientos a mujeres periodistas.

La desaparición de Daysi, de 21 años, ocupa número 4 en la lista de esta coalición de la que forma parte la agencia EFE, y es la única de Amérca Latina junto a casos emblemáticos de otras regiones del mundo como la egipcia Solafa Magdy, quien es acusada de terrorismo y detenida en condiciones inhumanas e insalubres.

El caso de la joven peruana, que trabajaba en el canal de televisión local VRAE TV (Valle de los Ríos Apurímac y Ene), la principal zona de producción de cocaína de ese país, el segundo productor mundial de esta droga, parece apuntar sin embargo más a otra desgracia que golpea a las mujeres peruanas: la violencia machista y el desinterés de las autoridades por detener ese problema.

SIN PISTA

La última vez que vieron a Daysi fue el 26 de enero de 2020, el día que había reportado sobre las elecciones parlamentarias en el municipio de Santa Rosa, donde también votó, y solo se supo que se dirigía a la casa donde convivía con su pareja, en la localidad vecina de San Francisco.

En ese camino de casi una hora de viaje por carretera de tierra a través de esta agreste zona de selva montañosa de la región de Ayacucho, en el sur de los Andes peruanos, se perdieron las huellas de la periodista.

Al comenzar las investigaciones, en los esfuerzos de búsqueda emprendidos por su familia se encontraron a un lado de la vía su DNI, su tarjeta bancaria y su carné universitario, pues hasta hacía poco cursaba estudios de pedagogía en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta", de Lima.

Sin embargo, la familia de la reportera desaparecida se ha encontrado con una desesperante burocracia y la investigación que apenas ha avanzado, menos aún con los largos meses de confinamiento que ha vivido Perú por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

"Fue muy complicado primero poner la denuncia", dijo Denia Mina Huamán, la hermana de Daysi, que hasta ahora sigue exigiendo públicamente a las autoridades que cumplan con investigar y dar con el paradero de su hermana.

DESINTERÉS Y BUROCRACIA

Al inicio la comisaría de Santa Rosa no quiso recibir la denuncia bajo el argumento de que el abuelo, el único de la familia que en ese momento se encontraba en el municipio para poder hacer el trámite, no era un pariente directo.

Tuvieron que ubicar a su madre, que se encontraba haciendo trabajos agrícolas en una zona poco accesible de selva, para que formalizara la denuncia mientras las horas pasaban.

Luego la comisaría tardó más de lo debido en trasladar el expediente a la unidad especializada de la Policía que se encuentra en Kimbiri, al otro lado del río Apurímac, en la región de Cusco, y el fiscal Felipe Chuchón, que tomó el caso, lo calificó de leve, por lo que no dio prioridad a las investigaciones.

Este fiscal incluso recriminó a la hermana de Daysi la relevancia pública que le estaba consiguiendo dar a la desaparición y le advirtió que eso le podía costar la vida a su hermana en caso de que estuviese secuestrada, culpándola a ella de una eventual muerte.

Denia dijo: "he necesitado terapia psicológica a causa de toda esta situación. En un momento el fiscal me hizo sentir que todo lo que yo estaba haciendo le podía causar a ella represalias. Eso me puso muy mal porque pensé que de repente tenía razón".

SOSPECHAN DE PAREJA SENTIMENTAL

Recientemente Chuchón cayó enfermo de coronavirus y fue reemplazado por el fiscal Rony Quispe, quien sí calificó el caso como complicado, amplió el plazo de las investigaciones e incluyó en ella como sospechoso a la pareja sentimental de Daysi, ya que hasta ahora lo habían considerado solo un testigo.

Para la familia de la periodista, esta persona, Noé Daniel Laura Taipe, es desde el primer momento la principal sospechosa, pues tardó más de un día en denunciar la desaparición.

Si supuestamente él debía haberse encontrado con ella la misma noche de la jornada electoral del domingo 26 de enero, no dio la voz de alarma hasta el martes por la mañana.

Desde entonces Noé Laura se ha dedicado primero a acusar a la familia de Daysi de separarla de su lado y entregarla a su anterior pareja y después a sostener que ella desapareció por su propia voluntad en un acto de "locura".

En lugar de promover su búsqueda, desde las redes sociales le pide a ella que se comunique con él.

"Si él hubiese actuado de manera diferente habríamos pensado que se trataría por alguna cuestión de su trabajo", reconoció su hermana Denia, quien además advirtió la influencia que la familia de Laura tiene sobre las autoridades locales encargadas de la investigación.

INDOLENCIA OFICIAL

La Asociación Nacional de Prensa (ANP) denunció recientemente "la indolencia de las autoridades policiales y de la Fiscalía en la investigación y búsqueda de Daysi Mina Huamán".

La ANP recordó que, según el decreto 1428, que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, el caso de esta periodista debió ser atendido con "inmediatez".

OTROS CASOS DE DESAPARECIDAS

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el caso de Daysi se suma así a las 3 mil denuncias por desaparición de mujeres que se presentaron en el país en los primeros 7 meses del año 2020, un periodo que incluye los cuatro meses que duró el confinamiento nacional por la COVID-19.

En promedio, cada 2 horas se reporta la desaparición de una mujer en Perú, y al menos dos de cada tres denuncias son referentes a menores de edad, ya sean niñas o adolescentes.

De las 3 mil desaparecidas entre enero y julio, unas 2.100 son menores de edad y casi 900 son mujeres adultas como era el caso de Daysi.

Particularmente en el sur del país hay otros casos emblemáticos de mujeres desaparecidas, cuyo paradero es todavía una incógnita como:

El de la turista española de origen ecuatoriano Nathaly Salazar, de 28 años, o la estadounidense invidente Carla Valpeoz, de 35 años, ambas desaparecidas en la región de Cusco en 2018.