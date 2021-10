Se declara culpable Nikolas Cruz, responsable de tiroteo escolar en Florida que dejó 17 muertos

Florida.- Nikolas Cruz se declaró culpable de la masacre orquestada en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en febrero de 2018, en donde murieron 17 personas y 17 más resultaron heridas en Florida, Estados Unidos.

Los hechos ocurrieron el día de San Valentin en Parkland, Florida, pero es hasta tres años y medio más tarde que finalmente declaró culpable a Nikolas Cruz de ahora 23 años de 17 cargos de asesinato y 17 cargos de intento de asesinato, entre las víctimas se encontraban estudiantes de la secundaria así como maestros y otros miembros trabajadores de la institución.

“Lamento mucho lo que hice, tengo que vivir con eso todos los días", dijo Cruz "Y si tuviera una segunda oportunidad, haría todo lo que esté en mi poder para tratar de ayudar a los demás. Y estoy haciendo esto por ustedes. Y no me importa si me creen, yo los amo y sé que no me creen, pero tengo que vivir con esto todos los días".

Afirmó tener pesadillas por las noches, pero que trata de salir adelante y que su decisión de declararse culpable por los 34 cargos que le imputan es porque desea empoderar a las víctimas y sus familiares después de sus acciones.

“Espero que me den la oportunidad de tratar de ayudar a otros, si creo que es su decisión decidir a dónde voy, si vivo o muero, no la del jurado. Creo que es su decisión y lo siento”, dijo.

Un abogado de Cruz aclaró que las palabras del acusado se refieren a que las familias de las víctimas son “quienes deberían tomar la decisión sobre la vida o la muerte. Sin embargo, le hemos explicado al señor Cruz que de hecho, será el jurado el que tomará esa decisión después de la presentación de las pruebas de los agravantes y atenuantes en la fase dos. Esto, creo, es solo su creencia personal. Está en conflicto con la ley pero la entiende".

En el pasado, los abogados de Cruz ofrecieron que se declarara culpable a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pero eliminando la pena de muerte de entre las opciones, sin embargo los fiscales afirmaron que querían esa resolución final.

Sin embargo, la Oficina del Fiscal del Estado de Broward informó a través de un comunicado que no hubo negociaciones de declaración de culpabilidad con la Fiscalía, por lo que en caso de declararse culpable, todavía podría recibir la pena de muerte.