Se desata tiroteo en salón de narguile de Las Vegas, hay un muerto y 14 resultaron heridos

Las Vegas.- Catorce personas recibieron disparos antes del amanecer del sábado por la mañana en un salón de narguile y la policía dijo que un hombre murió y que dos de los alcanzados por los disparos sufrieron heridas graves.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 3:15 a.m. y la información preliminar indicó que hubo una fiesta durante la cual dos personas tuvieron un altercado e intercambiaron disparos, hiriendo a varias personas, dijo la capitana de policía Dori Koren.

Koren dijo a los periodistas que no se habían realizado arrestos y que no había descripciones de sospechosos disponibles de inmediato, pero que las autoridades no creían que hubiera ningún peligro para el público en general.

La policía fue al bar de narguile identificado por Las Vegas Review-Journal como Manny's Glow Ultra Lounge & Restaurant después de recibir múltiples llamadas al 911, dijo Koren.

Los oficiales aseguraron la escena y brindaron ayuda, incluida la aplicación de torniquetes y la administración de RCP, dijo Koren.

Los investigadores estaban tratando de determinar el tipo de arma o armas utilizadas en el tiroteo.

"Es una escena bastante grande, por lo que tomará algún tiempo recorrer toda la escena", dijo. “No estamos realmente seguros de qué tipo de arma se usó exactamente, o exactamente si hubo dos tiradores. Creemos que hubo un intercambio de disparos, pero aún estamos investigando toda la información”.

La asistencia médica brindada a las víctimas por los oficiales que inicialmente respondieron “definitivamente tuvo un significado en este caso”, dijo Koren.

Las cachimbas son pipas de agua que se utilizan para fumar tabaco especialmente elaborado que viene en diferentes sabores.

Horas después del tiroteo, gran parte del centro comercial donde ocurrió el tiroteo permaneció acordonado con cinta policial mientras los agentes buscaban balas perdidas y otras pruebas.

“Mis pensamientos están con la víctima, sus seres queridos y todos los heridos en el tiroteo sin sentido de anoche en un salón de narguile”, dijo en Twitter la representante estadounidense Dina Titus, demócrata por Nevada. “Debemos hacer más para acabar con las armas. violencia."