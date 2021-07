Se desploma avioneta y provoca incendio forestal en California, USA

Estados Unidos.- Durante la tarde de hoy, una avioneta se desplomó cerca del poblado Truckee, ubicado el norte de California, Estados Unidos, lo que ocasionó un pequeño incendio forestal en la zona. Hasta el momento, se desconoce la cifra de heridos o si alguien perdió la vida.

De acuerdo a lo informado por el Distrito de Protección contra incendios de Truckee, el fuego fue controlado mientras elementos se encargaban de evacuar a los pobladores de la zona para evitar que se produjera otro accidente.

Mediante una publicación de Twitter, la corporación dio a conocer que el siniestro había ocurrido cerca del campo de golf Ponderosa, asimismo se aseguró que no representaba una amenaza para la población.

No obstante, el gobierno estatal todavía no se ha pronunciado sobre lo acontecido durante la tarde de hoy, por lo que no se tiene conocimiento del número de heridos o muertos, a la vez que también se desconoce las razones por la que la avioneta se cayó.