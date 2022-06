"Se enferman, no tienen comida y estoy triste", más de 120 perros y gatos a punto de quedar desamparados

Perú.- Una joven peruana que se dedica a rescatar perritos y gatitos de la calle abandonados dio a conocer que, por diferentes motivos, ha tomado la decisión de ya no recoger más canes ni felinos por el momento.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la usuaria Jazmín Al Rescate informó a toda su comunidad que, de ahora en adelante, solamente se dedicará a promover la adopción de todos los perritos y gatitos que tiene su albergue, además de enfocarse en pagar las deudas que ha adquirido para poder atenderlos.

En este sentido, la activista dejó en claro que, al únicamente dedicarse a difundir las adopciones de los animales, está poniendo por delante la responsabilidad que adquirió al decidir rescatarlos .

En la publicación que empieza con la leyenda: "perdón, mis pequeños, no tengo más fuerzas para continuar", la mujer expone una serie de problemáticas en las que da cuenta de los motivos por los cuales ha tomado la dura decisión de fomentar solamente la adopción de todos los perritos que tiene, ello antes de que ya no tenga nada más que darles.

En este sentido, Jazmín Al Rescate dio a conocer que, en la actualidad, se le han acabado las croquetas para alimentar a 120 perritos y felinos, y ya no tiene alimentos para prepararles comida con la cual pueda alimentarlos.

Asimismo, detalló que las personas en Perú solamente piden canes de tamaño pequeño, por lo que su albergue no ha podido colocar a ninguno de sus ejemplares en algún hogar. Incluso, reveló que recientemente devolvieron a una cachorra.

Por su parte, señaló que no ha habido donaciones y que se ha endeudado en 2 veterinarias a las que ha llevado a los canes y a los gatitos que se han rescatado en situaciones extremas, recordando que son servicios que se tienen que pagar.

En tanto, Jazmín Al Rescate indicó que, al no contar con recursos suficientes, no ha podido ponerles un techo a los 120 perritos, lo que ha provocado que algunos se empiecen a enfermar y, también, a pelearse entre sí ante la falta de espacio y de alimento.

"Ya tenemos 120 animalitos entre perros y gatos que mantener, las áreas de cuarentena están a tope y los cuartos para guardarlos no son suficientes", refirió en el post de Facebook.

Por último, la activista señaló que, además de estar enferma y triste, al ser una labor que requiere de mucho esfuerzo, tiempo y dedicación, su ritmo de vida, en estos momentos, no le permite cumplir con ello.

"Muchos de ustedes son testigos que he hecho hasta lo imposible por tratar de darles lo mejor a mis enanos, actividades, conciertos, trabajar largas horas de madrugada en mas orquestas a pesar de lo cansada que quedo en el día, rifas, polladas, hacer videos para mi pagina, etc, pero nada de esto alcanza y todo porque ? Porque lamentablemente muchas veces me dejo llevar por el corazón y recojo otro animalito mas al punto de haber pasado los limites que tengo de ayudar", expuso.