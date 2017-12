¡Se esfuma la esperanza! 'Contacto' no era del submarino

Argentino.- La Armada Argentina anunció en la tarde de este sábado que el "contacto" que se había detectado por sensores a 477 metros de profundidad en el Atlántico Sur no corresponde al submarino 'ARA San Juan', desaparecido hace 17 días con 44 tripulantes a bordo, tras una inspección realizada por un robot ruso.

"Se confirmó que no se corresponde con el casco del submarino", dijo a la prensa en la sede del cuerpo en Buenos Aires el capitán de navío Enrique Balbi, quien ya esta mañana había adelantado que un medio remoto de origen ruso iba a sumergirse hasta un punto, a 477 metros, donde un sensor había detectado un "contacto" que era "como una deformación en el perfil del fondo" de 62 metros de largo.



La inspección del "contacto", como se denomina a aquellos indicios que son estudiados en un proceso de búsqueda como el que se desarrolla en procura del 'ARA San Juan', ocurrió en la mañana de este sábado. Los restos de 62 metros de largo y 13 de altura, tienen dimensiones similares al submarino desaparecido. El vocero explicó que parecen ser de un pesquero hundido.



En la zona donde se busca el sumergible se detectaron otros tres "contactos" que también están siendo analizados para corroborar si corresponden o no con el 'ARA San Juan', del que ya no esperan rescatar sobrevivientes.



El diario Clarín, que cita un informe de fuentes navales no identificadas, señaló en su página web en la tarde del sábado que se encontró un "blanco" en el fondo marítimo, "de forma alargada" y cuyas "dimensiones aproximadas fueron de 62 metros de longitud y 13 metros de altura sobre el fondo".



El diario señala que el submarino perdido mide 65,93 metros de largo por 15,3 metros de alto. La AFP intentó confirmar esta información pero no fue posible por el momento.

'Contacto' no era del submarino. FOTO: EFE

El jueves, las autoridades argentinas informaron que pasaban de la instancia de "rescate" de los tripulantes a "búsqueda" del submarino. "El ambiente extremo, el tiempo transcurrido, y la falta de cualquier evidencia, impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", enfatizó el portavoz de la Armada este sábado. "Continuaremos (la búsqueda) hasta agotar todos los medios disponibles", reiteró.

Según medios locales, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, podría decretar un duelo nacional por tres días tras suspenderse las tareas de rescate del submarino desaparecido.



El último contacto del sumergible con la base fue el 15 de noviembre a las 07:30 a. m. hora local (10:30 GMT) cuando navegaba por el Atlántico Sur, a 450 km de la costa. En su último mensaje, el 'ARA San Juan' informó que había superado una avería en las baterías -debidamente reportada en la madrugada- a raíz de un cortocircuito por ingreso de agua por el snorkel. Tres horas después se registró una "anomalía hidroacústica", que resultó "consistente con una explosión" a 30 millas del lugar desde donde habían hecho el último reporte.

'Contacto' no era del submarino. FOTO: EFE

Un total de 28 buques, nueve aeronaves y 4.000 hombres de 18 países participaron del operativo en los últimos 15 días, según un comunicado de prensa de la Armada titulado "Cierre del caso SAR (siglas en inglés de búsqueda y salvamento) del submarino 'ARA San Juan'".

A lo largo de dos semanas "fueron barridas un total de 557.000 millas náuticas cuadradas de exploración visual y 1.049.479 millas náuticas cuadradas de exploración radar, sin obtener contacto con el submarino", indicó la fuerza.

El 'ARA San Juan' zarpó el domingo 11 de noviembre de Ushuaia (3.200 km al sur de Buenos Aires) para regresar a Mar del Plata (400 km al sur de la capital), su apostadero habitual.