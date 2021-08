Se espera que huracán Ida se convierta en categoría 4: NHC

Louisiana.- Se espera que Ida se fortalezca a un huracán de categoría 4 antes de tocar tierra el domingo por la noche, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

El NHC informó que se prevé que Ida se convierta en un huracán de categoría 4, mientras se traslade a la costa de Louisiana el domingo por la noche como categoría 3 o 4.

Los meteorólogos advirtieron a los residentes a lo largo de la costa norte del Golfo de México que apresuren los preparativos el sábado en anticipación de la intensificación del huracán Ida, que se espera traiga vientos de hasta 130 mph (209 kph), marejadas ciclónicas potencialmente mortales y lluvias torrenciales cuando golpee la costa en Louisiana el domingo.

Las imágenes satelitales muestran más señales de que el sistema se está organizando y en camino de convertirse en un huracán poderoso con Lousianna directamente en el camino a unas 435 millas al noroeste.

“Ida se fortalece rápidamente sobre el Golfo de México. Se espera que la marejada ciclónica potencialmente mortal, los daños por vientos potencialmente catastróficos y las inundaciones afecten la costa norte del Golfo a partir del domingo”, tuiteó NHC

News 4 Jax, informó que habrá pocos cambios en la pista o pronóstico de intensidad de Ida, aunque más débil sería el mejor resultado.

Ida, una depresión tropical dos días antes, se estaba fortaleciendo tan rápidamente que los funcionarios de Nueva Orleans dijeron que no había tiempo para organizar una evacuación obligatoria de los 390.000 residentes de la ciudad, según lo informado por The Associated Press.

