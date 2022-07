Se estrella avión ucraniano con armamento en Grecia; los 8 tripulantes murieron

Finalmente, el servicio de bomberos griego informó que los expertos no hallaron sustancias tóxicas en la zona, lo que permitió acelerar las labores para rescatar los ocho cuerpos.

Fuentes diplomáticas griegas explicaron que desean saber por qué Belgrado no informó antes sobre la naturaleza y destino del cargamento, ya que saberlo hubiera sido de ayuda para decidir qué equipo enviar al rescate, pues las imágenes de drones mostraban una sustancia blanca que obligó a enviar especialistas en materiales químicos y biológicos al sitio.

Sin embargo, el avión de carga ucranian o no logró alcanzar ningún aeropuerto , ya que uno de sus propulsores sufrió un incendio, por lo que poco después la aeronave se estrelló .

Raúl Durán Periodista

