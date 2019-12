Se hace prueba de ADN y dice que es otra persona de otro país

Estados Unidos.- Un hombre que se sometió a un trasplante de médula ósea descubrió que su ADN había cambiado, e incluso su esperma es genéticamente diferente.

Chris Long, de Nevada, EE. UU., Se sometió al procedimiento para salvar vidas como parte de su tratamiento para la leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer de sangre.

El padre de dos hijos, que trabaja para el Departamento del Sheriff del Condado de Washoe, había acordado que se recogieran muestras para controlar cualquier cambio.

Fue examinado tres meses después y sorprendido al descubrir que los resultados mostraron que el ADN en su sangre había cambiado, y ahora contenía el de su donante alemán.

Pero después de una prueba de hisopo cuatro años después, le dijeron que el ADN en sus labios, lengua y mejillas también había cambiado.

AP

Pensé que era increíble que pudiera desaparecer y que alguien más pudiera aparecer. Chris Long Chris, así como sus colegas en el laboratorio criminalístico, se sorprendieron aún más al descubrir que todo el ADN de su semen pertenecía a su donante.

Le dijo al New York Times: "Pensé que era increíble que pudiera desaparecer y que alguien más pudiera aparecer". Solo el pelo de su pecho y cabeza no se vio afectado, según las muestras tomadas.

Hace de Chris una "quimera", el término técnico para una persona rara con dos conjuntos de ADN. Los científicos forenses saben desde hace tiempo que ciertos procedimientos médicos pueden conducir a esto, pero rara vez se ha estudiado exactamente dónde terminará el ADN de un donante.

Los médicos generalmente no están preocupados por este tipo de quimerismo porque no es probable que sea dañino y no debería cambiarlos como persona.

AP

Andrew Rezvani, director médico de la Unidad de Trasplante de Sangre y Médula para pacientes hospitalizados en el Centro Médico de la Universidad de Stanford, dijo:

Su cerebro y su personalidad deberían seguir siendo los mismos.

En cuanto a la alteración del ADN en su esperma, es poco probable que sepamos si podría transmitir los genes de su donante alemán.

Eso se debe a que Chris, que ahora está en remisión, se sometió a una vasectomía después de que nació su segundo hijo.

Pero los expertos dicen que transmitir los genes de otra persona como resultado de un trasplante era imposible. El Dr. Rezvani dijo: "No debería haber ninguna forma de que un padre sea hijo de otra persona".