Se incendia edificio de 60 metros en Milán, Italia; bomberos tardan 3 horas en extinguir el fuego

Italia.- Un incendio en un rascacielos en Milán, Italia, hizo movilizarse a los bomberos de la región inmediatamente, pues el siniestro se extendió rápidamente en un edificio residencial de 20 pisos.

En medio del humo negro provocado por el incendio, los elementos lograron evacuar a los residentes del edificio. Alrededor de 20 personas fueron sacadas del inmueble sin que se presentara ningún tipo de incidente.

De acuerdo a información de Fox News, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dio a conocer que no se registraron heridos o fallecidos a consecuencia del siniestro en "Torre dei Moro". No obstante, señaló que el cuerpo de bomberos se dio a la tarea de tumbar puertas, departamento por departamento, para garantizar que no hubiera víctimas mortales.

El funcionario sostuvo que estaban seguros de que no hubo saldo rojo, no obstante, recalcó que para poder estar completamente seguros se tenían que terminar las labores de rescate.

Los bomberos informaron a los medios locales que cuando ellos arribaron al lugar el fuego todavía no había crecido, lo que les permitió evacuar a los residentes del edificio. Las tareas de rescate hubieran sido difíciles si se hubieran dilatado más tiempo, ya que al transcurrir una hora, las llamas ya se habían prolongado desde el piso 15 hasta toda la fachada del inmueble.

El edificio "Torre dei Moro" tiene una altura de 60 metros y forma parte de un proyecto de desarrollo reciente, el cual fue diseñado para parecerse a la quilla de un barco, por lo que se le añadió una vela de aluminio en su techo, la cual se terminó por quemar y caer en pedazos a la calle.

La columna de humo que desprendió el inmueble fue visible a kilómetros del lugar, en tanto que el fuego siguió ardiendo en el interior por casi 3 horas a pesar de los trabajos que realizaban una docena de camiones de bomberos.