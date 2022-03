¡Se le chispoteó! Biden confunde a ucranianos con iraníes durante discurso sobre guerra en Ucrania

"La guerra de Putin fue premeditada. Rechazó los intentos de diplomacia, pensó que Occidente y la OTAN no responderían, y pensó que podría dividirnos aquí en casa, pero Putin estaba equivocado; estábamos listos", declaró el presidente de USA.

Biden acusó a Vladimir Putin de rechazar los medios diplomáticos y elegir la guerra pensando que Occidente no haría nada al respecto, a lo que advirtió que el bloque occidental está preparado para hacer frente al conflicto.

"Permítanme ser claro: nuestras fuerzas no están involucradas y no participarán en el conflicto con las fuerzas rusas en Ucrania", subrayó Biden.

Durante su discurso, el primero sobre el Estado de la Unión que pronuncia en su administración, el presidente de USA elogió el "muro de fuerza" de Ucrania contra los rusos, al tiempo que aclaró que su país no intervendrá militarmente en la guerra.

