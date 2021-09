¡Se les chispoteó! Policía confundió a un presunto ladrón con su primo porque tienen el mismo nombre

Argentina.- Una confusión por la similitud entre sus nombres, hizo que un joven trabajador terminara en prisión acusado de robo, hasta el momento lleva dos meses y medio preso mientras su familia se enfrenta por poder demostrar su inocencia y la culpabilidad de su primo en Monte Chingolo, Buenos Aires en Argentina.

Se trata de Iván Ezequiel Krugloff de 24 años, quien el pasado 13 de julio fue detenido por un policía cuando iba a comprar un remedio para el dolor, el patrullero le solicitó su identificación, por lo que al buscar su nombre en el sistema se percató que existía una orden de detención a nombre de Iván Krugloff, razón por la que fue llevado preso.

El padre de Iván Ezequiel, Gustavo Krugloff de 47 años, comentó que fue “una locura” ya que nadie les explicaba por qué había sido detenido “Recién al otro día le tuvimos que pagar 15 mil pesos a un abogado para que nos informaran por qué era y no lo podíamos creer".

Iván Ezequiel trabaja en la construcción, sin embargo cuando no consigue trabajos sobre eso, apoya a su padre como repartidor de pan; ahora se encuentra en prisión preventiva, en la comisaría 9na. de Villa Caraza, acusado de un robo cometido el 29 de junio de 2020, a unas 15 cuadras de la casa de su familia, en Lanús, Buenos Aires.

El robo sucedió cuando un repartidor de la empresa Andreani hacía entregas en dos casas cercanas, entonces se percató de que había una motocicleta abordada por tres personas que pasaba de manera consecutiva cerca suyo, rápidamente pensó en lo que se aproximaba. No se equivocó, apenas entregó el producto, fue asaltado.

Los responsables vivían por la zona, por lo que los vecinos le proporcionaron el nombre de los asaltantes uno de ellos era Iván Krugloff; el empleado hizo la denuncia y uno de los culpables fue detenido rápido, pero Iván no se encontraba en casa cuando lo fueron a buscar en casa de su abuela por lo que aparecía como prófugo en los registros policiales.

"El que estuvo involucrado en el hecho es Iván Agustín Krugloff, que es mi sobrino. Tiene 19 años y vive con mi mamá, pero nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos relación. Los testigos denunciaron que era un pibe que andaba en autos y motos costosas, que se sacaba fotos con armas y que tenía antecedentes de robo. Todo eso es mi sobrino, no hace falta más que mirarle el Facebook. Mi hijo no tiene ni auto, es un laburante, como nosotros", explicó con molestia Gustavo, padre del joven detenido.

Iván Agustín, el presunto responsable, sí vivía en el domicilio a donde fueron a buscarlo, además cuenta con varias entradas a la comisaría por robo.

"Desde que detuvieron a mi hijo, enseguida fuimos a hablar con mi sobrino. Nos reconoció que era él quien estaba involucrado en el hecho. Y como estaba la feria judicial, nos prometió que se iba a entregar cuando terminara. Después no me contestó más, desapareció. Es increíble ¿Por qué mi hijo tiene que pagar por algo que hizo su hijo? Ellos pueden mentir, pero cómo puede ser que ni la Policía ni la Justicia investigue bien a quién meten preso", cuestiona Gustavo.

La familia de Iván Ezequiel, se encuentra aterrada de que lo trasladen a un penal o de que continúe el proceso hasta llegar a juicio sin que investiguen a fondo lo que pasó.

"La Policía lo metió preso porque sí, por el nombre, sólo porque se llama igual que mi sobrino. Esa es la investigación que se hizo", dijo molesto el padre.

La investigación comenzó en la fiscalía especializada en piratería del asfalto de Lomas de Zamora, luego se derivó a la UFI N° 1 de Lanús, a cargo de Mariano Leguiza Capristo; la investigación del suceso se dividió en dos, con el primer detenido que obtuvo seis años de prisión, y otro ante la participación de Krugloff.

Durante el tiempo que Iván Ezequiel no tuvo un abogado, realizaron un reconocimiento fotográfico sin notificar al imputado, explicó Rolando Carrizo, abogado defensor del detenido “La defensoría oficial no se presentó y a la víctima del robo le mostraron una fotografía en la que mi defendido tenía 16 años, ahora tiene 24, no se parece en nada. Pero además lo hicieron sin que tuviera derecho a defensa".

Para finalizar, el padre del detenido expresó que a pesar de que están investigando, su hijo sigue preso, “Si nos hubieran escuchado, mi hijo no llevaría más de dos meses detenido por algo que no hizo. Y mientras tanto mi sobrino libre, como si nada".