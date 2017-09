Se medica, despierta y ve a su esposa en charco de sangre

Carolina del Norte.- Un hecho terrible se registró en un domicilio ubicado en Raleigh, Carolina del Norte, cuando un hombre hizo el llamado al número de emergencias 911 para reportar que su esposa estaba muerta.

Durante la llamada, el hombre en estado de shock relataba lo sucedido en su domicilio al operador del 911 durante la madrugada del pasado viernes 1 de septiembre.

La conversación:

Matthew: "Creo que maté a mi esposa..."

Operador: ¿A qué te refieres? ¿Qué ocurrió?

Matthew: Tuve un sueño y luego encendí las luces y ella estaba muerta en el piso.

Operador: ¿Cómo? ¿Cómo?

Matthew: Hay sangre en todo mi cuerpo. Y hay un cuchillo ensangrentado en la cama. Creo que la maté yo.

Operador: De acuerdo.

Matthew: No puedo creer que hice esto. No puedo creerlo.

Después de la confesión al número de emergencias, el hombre perturbado otorgo la dirección donde sucedieron los hechos.

En la conversación con el operador, Matthew le explica que antes de irse a dormir junto a su esposa, había tomado una medicina contra la tos.

"Consumí más medicina de la que debería. Tomé Coricidin... porque sé que me puede hacer sentir mejor. Como muchas veces no puedo dormir por la noche, tomo algunas... ella no se mueve. ¡Dios mío!, comentaba asustado y perturbado el hombre en un audio publicado a News & Observer.

Los agentes policíacos ante la denuncia, inmediatamente se trasladaron al domicilio, quienes encontraron el cuerpo de la víctima cubierto de sangre y apuñalada por un arma blanca.

Matthew. Foto: Policía de Raleigh

La joven fue identificada como Lauren de 29 años de edad, quien se había casado el pasado mes de noviembre con Matthew.

Los paramédicos arribaron al lugar para trasladar el cuerpo de la joven, pero todo fue en vano ya que confirmaron que había perdido la vida.

El medio de comunicación ABC, se comunicó con el laboratorio responsable de la fabricación del medicamento que supuestamente había ingerido Matthew, pero la empresa señaló que "no hay evidencia que sugiera que el Coricidin esté asociado con comportamientos violentos".

Matthew señala que tomó pastillas de más del medicamento y que por eso perdió la razón. Foto: Temática/Ilustrativa

Matthew fue aprehendido y acusado por homicidio, y el día de hoy, martes 5 de septiembre comparecerá ante una corte.

Familiares de la víctima quedaron impactados cuando se enteraron de lo acontecido, ya que también, el presunto asesino estaba estudiando para ser pastor.

Fuente: Infobae

OTRO CASO: RESHAM FUE ATACADA CON ÁCIDO EN EL ROSTRO

Londres.- En junio, un desconocido les arrojó ácido en el rostro a ella y a su primo cuando ambos estaban dentro de su auto, en una calle de Londres.

Resham Khan celebraba ese día su 21 cumpleaños.

Al ver cómo quedó su rostro tras el ataque, la chica pensó que las cicatrices en su cara la acompañarían toda la vida.

De cualquier forma comenzó ha relatar su recuperación a través de sus redes sociales y en un blog.

Hace unos días, vistiendo un traje especial con motivo de la conmemoración del Eid, uno de los dos más importantes festejos de los musulmanes en el mundo que este año se celebra entre el 1 y el 5 de septiembre, Resham se fotografió mostrando su rostro por primera vez y su imagen se volvió viral.

En agosto pasado la chica publicó en su blog que sufría “altas y bajas” de ánimo y que se encontraba lidiando con las complicaciones de los injertos de piel, y con la lata de usar ropa especial para que no le quedaran cicatrices.

“Ustedes me han visto en mi peor momento, déjenme mostrarles cuando me veo bien”, escribió Resham en los comentarios que acompañaban las imágenes de su recuperación.

El responsable de la agresión fue identificado como John Tomlin, de 25 años de edad, y fue acusado de los graves daños corporales que sufrieron Resham y su primo, Jameel Muhktar, de 37 años, quien sigue gravemente herido.

Fuente: EL UNIVERSAL