Se registra gran explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul, miles de personas esperaban ser evacuadas

Afganistán.- El Pentágono informó sobre una gran explosión frente al aeropuerto de Kabul, sin embargo, no hubo noticias inmediatas sobre las víctimas de la explosión del jueves.

El jueves se produjo una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul, donde miles de personas se han reunido para intentar huir del país en el puente aéreo occidental desde que los talibanes tomaron el poder a principios de este mes, según informó Dailymail.

Las imágenes en el aeropuerto muestran a decenas de personas ensangrentadas que son sacadas del lugar de la bomba, mientras las autoridades dicen que los afganos se encuentran entre los heridos por la explosión, pero aún no se sabe cuántas bajas hubo por el ataque, publicó The Associated Press.

Al parecer, fue un atacante suicida lo que ha provocado una enorme explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul, pocas horas después de las advertencias de un ataque terrorista "inminente" y "letal" del ISIS contra las tropas occidentales que evacuan desesperadamente a los civiles que huyen.

El medio CNN, informó este jueves, sobre una amenaza terrorista grave y específica de ISIS se cierne sobre el frenético final de la retirada de Estados Unidos de Afganistán con el tiempo que se acaba rápidamente para rescatar a 1.500 estadounidenses y el destino de los afganos que huyen se ve cada vez más oscuro.

Los diplomáticos estadounidenses en Kabul la madrugada del jueves, hora local, de repente advirtieron a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran "inmediatamente" varias puertas del aeropuerto, citando amenazas a la seguridad.

La advertencia se produjo horas después de que un funcionario de defensa estadounidense le dijera a CNN que los funcionarios estaban alarmados por una "corriente de amenazas muy específica" sobre el afiliado de ISIS en Afganis.

El presidente Joe Biden está cumpliendo hasta ahora su fecha límite del martes para la salida final e las tropas estadounidenses de Afganistán, hasta el momento Estados Unidos ha evacuado y facilitado la evacuación de aproximadamente 95,700 personas, desde finales de julio, hemos reubicado a aproximadamente 101,300 personas, según informes e la Casa Blanca.

En el último informe, se dijo que del 25 de agosto hasta las 3 a. M. ET del 26 de agosto, un total de aproximadamente 13,400 personas fueron evacuadas de Afganistán. 17 vuelos militares estadounidenses evacuaron a aproximadamente 5,100 personas y 74 aviones de la coalición evacuaron a aproximadamente 8,300 personas de Kabul.

Leer más: "A punta de pistola": talibanes golpean a periodistas del principal canal de noticias en Afganistán