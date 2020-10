Se registra sismo en Islandia de 5.6 grados de magnitud

Islandia. - La Oficina Meteorológica de Islandia confirmó que a las 13:43 horas de este 20 de octubre se registró un sismo con magnitud de 5.6 grados. Este sismo al momento no ha dejado personas muertas.

De acuerdo a la información de la Oficina Metereológica de Islandia (OMI) este sismo de 5.6 grados de magnitud es el más intenso que se ha registrado, y posteriormente se reportaron y comprobaron sismos de 3.7 y 3.5 grados.

"Se han producido más de 100 réplicas", escribió el científico cerca de una hora después en la página oficial de OMI.

Anterior al sismo registrado el día de hoy en Islandia, según el Resumen de la semana 12 de octubre al 18 de octubre del 2020, el sismo más intenso había sido de 3.3 grados de magnitud, el cual ocurrió durante la noche del pasado 17 de octubre.

Es decir, el sismo ocurrido el día de hoy, superó por 2.3 grados de magnitud al terremoto más intenso que sufrieron las tierras europeas de Islandia.

Cabe señalar que Islandia se encuentra ubicada en una zona con alta actividad sismica, sin embargo, esta actividad suele ser de grados muy bajos. Muestra de ello es que la Oficina Meteorológica de Islandia indica que durante la semana pasada registraron 750 terremotos, una cifra menor a la semana previa, pues en aquella hubo mil 200 sismos.

Hubo menos actividad en la mayoría de las áreas en comparación con la semana pasada.

Por otra parte, el día de ayer el sismo más intenso registrado fue de alrededor de 2.8 grados de magnitud.

Fuente: Oficina Metereológica de Islandia

Por su parte, la Primer Ministro de Islandia, Katrín Jakobsdóttir se encontraba en una entrevista en vivo cuando el sismo de 5.6 grados de magnitud ocurrió. En un video difundido por la ministro de justicia de Islandia, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, se puede ver lo intenso y fugaz del temblor.

Cuando ocurre el sismo, la Primer Ministro de Islandia se sorprende por el fenómeno natural y tras agarrarse de la mesa, observa que todo vuelve a la normalidad para luego continuar con la entrevista.

"Oh my god, there's an earthquake... Sorry, there was an earthquake right now" (Oh dios mio, hay un temblor... Disculpen, acaba de ocurrir un temblor justo ahora), dijo la Primer Ministro de Islandia durante el sismo captado en la entrevista.