Se retira director del Ballet de Nueva York tras denuncias

Nueva York.- El director artístico del Ballet de la Ciudad de Nueva York, Peter Martins, anunció hoy su retiro a raíz de denuncias contra él por acoso sexual y abusos verbales y físicos.

Martins estaba ligado a la institución desde 1967, primero como bailarín y, tras dejar los escenarios, en 1983, asumiendo distintas funciones de dirección hasta convertirse en único responsable artístico en 1989.

En una carta que reproduce The New York Times, el Maestro de Ballet en Jefe de la compañía señaló hoy que había informado al consejo de la institución su inmediato retiro y rechazó contundentemente las acusaciones en su contra.

"He negado, y sigo negándolo, que me haya involucrado en ese tipo de conductas", asegura Martins, de 71 años, y afirma que la investigación abierta a raíz de esas denuncias lo reivindicarán.

Martins estaba con sus funciones suspendidas desde el pasado 9 de diciembre, cuando surgió una primera denuncia anónima contra él por acoso sexual. Entonces fue nombrado un equipo interino encabezado por Johathan Stafford.

El consejo de directores del Ballet de la Ciudad de Nueva York dijo que adoptó esa decisión a partir de una petición de Martins para que su permanencia al frente de la compañía "no fuera una distracción" sobre la investigación que se había iniciado.

A raíz de la primera acusación, cinco bailarines denunciaron distintos abusos verbales y físicos supuestamente cometidos por Martins, en algunos casos desde 1993.

El presidente del consejo, Charles W. Scharf, informó en un comunicado de que había aceptado la decisión de hoy de Martins, dijo que se tomaban en serio las denuncias contra él y anunció que se espera que termine pronto la investigación interna.

Nota relacionada

Peter Martins, quien durante tres décadas fue el influyente líder del Ballet de la Ciudad de Nueva York, pidió licencia mientras se realiza una investigación a las acusaciones por acoso sexual en su contra.

La compañía confirmó el jueves por la noche que Peter Martins de 71 años había solicitado una licencia de sus funciones en la compañía y la Escuela de Ballet Estadounidense afiliada, la cual fue aprobada hasta que se concluya una investigación independiente. La pesquisa, que será realizada por una firma de abogados, inició después de que la compañía recibió una carta anónima acusando a Martins de acoso sexual.

El Ballet de Nueva York dijo que la acusación no era específica.

Además de esto el Washington Post reportó el jueves que una ex bailarina del ballet de la ciudad, Kelly Boal, acusó a Peter Martins de tomarla y sacudirla violentamente durante una discusión en 1989. Martins negó esa acusación ante el Post.

El vocero del ballet Rob Daniels dijo que la junta directiva de la compañía se había reunido el jueves por la noche y aprobó la solicitud de licencia de Martins.

No hubo un anuncio inmediato sobre quién podría reemplazar a Martins en el Ballet de la Ciudad durante su licencia.

Peter Martins ha sido una figura prominente en la escena cultural de Nueva York por años y uno de los más poderosos directores de ballet en el mundo. Llegó al Ballet de la Ciudad de Nueva York como bailarín de su nativa Dinamarca y sucedió al legendario George Balanchine como el líder de la compañía, primero compartiendo el puesto con Jerome Robbins y después asumiendo el liderazgo completo en 1990. Ha coreografiado múltiples ballets para la compañía.

Martins está casado con Darci Kistler, una exbailarina principal de la compañía. En 1992, Peter Martins fue acusado de agresión contra Kistler; pero ella retiró el cargo.

El reporte del Washington Post citaba a Boal, de ahora 51 años, diciendo que Martins tras un mal ensayo en 1989:

“Me tomó por el hombro y me sacó hacia el pasillo, me sacudió de los hombros y me gritó...Tenía sus manos alrededor de mi cuello, me ahorcó y me gritó. Después me empujó y se fue”.