Se salva tras consumir cocaína adultera, volvió horas después por volverla a ingerir: está intubado

Argentina.- Más de cien personas fueron llevadas al hospital en Argentina luego de que consumiera cocaína adulterada, hasta el momento han muerto 22 y siguen internadas 84, lo que ha llamado la atención es el caso de un joven que había sido dado de alta pero volvió a ingerir el mismo narcótico por lo que tuvo que ser internado nuevamente y se encuentra intubado.

Walter, quien vive en Puerta 8, Argentina, ugar de donde salió la cocaína adulterada, contó lo que vivió tras consumir el narcótico contaminado "Tuve un Dios aparte, me desplomé en mi casa, pero no sé cómo me paré. Sentí que me moría y esto es la primera vez que me pasa".

Afortunadamente Walter sobrevivió y pudo ser dado de alta.

El joven también narró que un amigo de él casi se muere pero lo pudieron salvar, el tuvo que "bajarle los dientes" con una cuchara "para poder abrirle la boca y sacarle la lengua''. Ahora está escupiendo sangre.".

A pesar de ver a su amigo en muy malas condiciones, Walter volvió a consumir cocaína adulterada, por lo que la noche del día miércoles volvió a ingresar al hospital de Berazategui tras un cuadro de envenenamiento.

Cuando llegó a recibir atención médica estaba totalmente desvanecido, su esposa con su bebé en brazos lo acompañaba, él no podía respirar por lo que tuvo que ser internado e intubado de urgencia.

