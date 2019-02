Se sentía acosada por un fantasma; era un extraño en su clóset

Carolina del Norte.- Un policía fue arrestado después de que una estudiante universitario regresara a su apartamento fuera del campus para encontrarlo escondido en su armario y con su ropa, dijo la policía.

Andrew Clyde Swofford, de 30 años, fue detenido el sábado por la tarde cerca de los apartamentos Summit en The Edge, en Greensboro, luego de que la mujer de 20 años de edad llamó al 911 para denunciar el incidente espeluznante.

La mujer, que asiste a la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, dijo que ella y sus compañeras de cuarto inicialmente pensaron que un fantasma se había instalado en su apartamento después de que notara que su ropa desaparecía de su armario y las huellas de las manos en la pared del baño, según WTVD .

Sin embargo, el sábado, la mujer se dio cuenta de que no era un espíritu sobrenatural en su apartamento, sino un extraño.

La mujer dijo que salió de su departamento el sábado por la mañana y cuando regresó a casa a la hora del almuerzo, escuchó ruidos extraños en su armario, dijo el portavoz del Departamento de Policía de Greensboro, Ronald Glenn.

Cuando revisó el interior, notó que su ropa estaba desaliñada y faltaban algunos artículos, dijo Glenn. Luego se dio cuenta de que Swofford se escondía en el armario con algo de su ropa.

"Acabo de escuchar el traqueteo en mi armario", le dijo a WTVD. "Sonaba como un mapache en mi armario. Yo me preguntaba, '¿Quién está ahí?' Y alguien me responde. Dice: 'Oh, mi nombre es Drew' ".

La mujer llamó a su novio, quien se presentó en el apartamento e hizo que Swofford se fuera, dijo Glenn.

La policía dijo que no está segura de cómo Swofford entró en el departamento de la mujer, no había señales de entrada forzada.

Swofford fue arrestado cerca del edificio de apartamentos poco tiempo después del incidente y ingresó en la cárcel del condado de Guilford debido a un delito menor, según la policía. Los registros de la cárcel muestran que Swofford todavía está en la cárcel con una fianza de $ 26,600.