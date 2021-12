¡Se va uno de los grandes! Joan Manuel Serrat se retira de los escenarios

El mundo de la música en España se detuvo un segundo cuando el cantautor Joan Manuel Serrat anunció su inminente retiro de los escenarios tras una larga gira que comenzará este 27 de abril del 2022 en Nueva York y terminará el 23 de diciembre en la ciudad de Barcelona.

De acuerdo a la discográfica de Serrat, la gira tendrá por título “El vicio de cantar 1965-202” y servirá para “despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”.

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, explica el cantante de 77 años, en una entrevista al periodista Juan Cruz en el diario El País.

“Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, añadió el autor de “Penélope”.

El cantante no ha ofrecido más información sobre las fechas de sus presentaciones o las razones de su retiro, que llega luego de un periodo de inactividad provocada por la pandemia de Covid-19

Trayectoria

Joan Manuel Serrat es un cantante de más de 50 años de trayectoria que fue pionero del género Nova Cançó catalana. Entre sus composiciones destacan canciones como “Cantares” y “Mediterráneo”, considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos.

Además de la Nova Cançó catalana, Serrat compuso canciones para varios géneros musicales como folklore catalán, la copla española y el bolero.

Serrat se presentó por primera vez el 18 de febrero de 1965 en el programa folklore catalán, la copla española y el bolero. Mientras su última, hasta la fecha, fue 12 febrero de 2020 en el Wizink Center de Madrid.

En dicha fecha terminó la gira que realizó junto a Joaquín Sabina, donde este último sufrió una aparatosa caída que le valió una visita a la sala de emergencia.