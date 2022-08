¿Se vale? Se gradúa de la universidad y se toma fotos desnuda en el campus para celebrar

Estados Unidos.- Lograr metas académicas siempre es motivo de celebración, sin embargo, algunos tipos de festejos pueden salirse un "poco" de la norma, como lo demuestra el caso de una alumna universitaria que decidió posar completamente desnuda en el campus universitario para una sesión de fotos.

Terica Williams se volvió viral en las redes sociales por haberse tomado fotografías como Dios la trajo al mundo en plenas instalaciones de la Universidad Agrónoma y Mecánica de Florida, Estados Unidos (FAMU), para celebrar que había logrado obtener su maestría en educación de consejeros.

De acuerdo a lo informado por la misma institución de educación superior estadounidense, las fotos de Williams fueron tomadas en el campus de Tallahassee.

"Mientras estoy aquí con mi maestría a la edad de 24 años, soy la prueba viviente de que la ropa no te define", fueron algunas de las palabras que escribió la universitaria en sus plataformas virtuales, al tiempo que invitó a todos a imitar su ejemplo: "animé a todos a abrazar sus cuerpos y salirse de las normas sociales", enfatizó.

La publicación, posteada el pasado 30 de julio del año en curso, contiene las fotos de Terica utilizando nada más que una peluca que fue inspirada en Medusa y unos tacones. La joven de 24 años aparece frente a una estatua de la mascota de la serpiente de la escuela estadounidense llamada "Rattler".

Ante tan controversial acto, como era de esperarse, muchos internautas cuestionaron la decisión de haberse tomado fotografías sin nada de ropa en las instalaciones de la universidad, tilintándola, incluso, de "loca".

No obstante, pese a los comentarios negativos que recibió, Williams no dudó en no quedarse callada, y escribió: "muchas personas cuestionaron mis capacidades e inteligencia basándose únicamente en cómo elijo vestirme", remarcando que su polémica sesión fotográfica lo único que hace es reforzar su narrativa.

Sobre las fotos, el vicepresidente de asuntos estudiantiles de la FAMU, William Hudson Jr, informó que la institución se encuentra investigando los hechos, al tiempo que la universidad dio a conocer que, a fin de evitar más fotos de graduación con desnudos en el campus, se contará con vigilancia las 24 horas, los 7 días de la semana.