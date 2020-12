Sebastián Piñera anuncia la mayor inversión de Microsoft en Chile, que generará más de 51 mil empleos

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este miércoles la mayor inversión de la compañía tecnológica estadounidense Microsoft, que incluye la construcción de centros de datos, que generará más de 51 mil empleos en el país sudamericano.

"Es una buena noticia, no solo por el impacto económico y sobre el empleo, sino que porque significa un enorme aporte a que Chile se ponga al día, recupere el tiempo perdido y se suba y abrace esta revolución tecnológica y digital que está cambiando para mejor nuestras vidas", dijo Piñera durante una ceremonia en el Palacio de La Moneda (sede presidencial), en el marco del plan "Transforma Chile".

En el evento también partició desde Estados Unidos y de manera virtual el presidente ejecutivo de Microsoft, Brad Smith, y el mandatario chileno estuvo acompañado de los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; de Economía, Lucas Palacios; y de Educación, Raúl Figueroa.

Inversión de Microsoft en Chile

El proyecto de Microsoft en el país sudamericano, el mayor en 28 años, incluirá la construcción de centros de datos "datacenters", y explicaron que los socios locales y los clientes que usen la nube generarán juntos alrededor de 11.300 millones de dólares en nuevos ingresos.

El presidente ejecutivo de Microsoft, Brad Smith, participó en el evento de forma virtual.

Asimismo, indicaron que se generarán 51 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, de los cuales 9 mil serán empleos especializados en tecnologías de la información.

El mandatario chileno dijo en su discurso que "no hay ninguna empresa, por pequeña que sea, no hay ninguna chilena o chileno, cualquiera sea su calificación, que no pueda incorporarse a esta nueva sociedad".

"El Estado está comprometido con acompañar, ayudar, apoyar y capacitar a todos y cada uno, que es parte del esfuerzo que estamos haciendo en el cambio de la mentalidad y en entregar los instrumentos que son el mejor camino para igualar oportunidades", aseguró.