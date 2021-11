Sector privado de México, Estados Unidos y Canadá piden cumplir con el T-MEC en energía

Ciudad de México.- Los representantes del sector privado de México, Estados Unidos y Canadá escribieron una carta a los representantes de estos países para exhortarlos a garantizar el cumplimiento del T- MEC en materia de energía, dado a los cambios que proyecta implementar el actual gobierno mexicano.

“Los sectores privados de Canadá y Estados Unidos están profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano para reducir la competencia privada en el sector energético”, señala una carta firmada por la Canadian Chamber of Commerce, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la U.S. Chamber of Commerce.

Explicaron que las políticas que favorecen a las empresas estatales a costa de proveedores de energía del sector privado “solo socavan la certeza de la inversión, ponen en riesgo ambiciosos objetivos compartidos para abordar el cambio climático y prometen tanto costos adicionales como menores oportunidades para los trabajadores de nuestros países”.

En misma carta se indica que los sectores privados canadienses y mexicanos les preocupa las diferentes interpretaciones de las reglas del T-MEC, porque la interpretación de los Estados Unidos de estas regulaciones plantea un riesgo potencial para la cadena de suministro integrada.

“En nombre de la comunidad empresarial de América del Norte, los alentamos a comprometerse con acciones concretas en la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte (NALS), la primera en cinco años, para garantizar que los tres países logren un progreso tangible hacia el logro de nuestra visión compartida de hacer del Norte”, detalla.

De igual forma, señalan que el comercio e inversión entre los tres países han contribuido al crecimiento económico y a la prosperidad de las tres naciones de norte América.

“Gracias al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), nuestras tres naciones cuentan hoy con una plataforma de cadena de suministro unificada desde la cual comerciar y competir con el resto del mundo”.

“Aún así, queda mucho trabajo por hacer para garantizar que nuestra economía continental sea lo más resiliente e inclusiva posible. Creemos que los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos deben priorizar la coordinación y la acción en tres áreas específicas para mejorar nuestro potencial económico regional”, agregó.