Senado de Estados Unidos vota a favor de Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema

Estados Unidos.- Los republicanos del Senado votaron abrumadoramente el domingo para adelantar a la nominada a la Corte Suprema de Estados Unidos, Amy Coney Barrett, hacia la confirmación final a pesar de las objeciones demócratas, poco más de una semana antes de las elecciones presidenciales.

La confirmación de Barrett el lunes no estuvo en duda, con la mayoría de los republicanos unidos en su mayoría en apoyo a la elección del presidente Donald Trump. Pero los demócratas estaban preparados para mantener al Senado en sesión hasta altas horas de la noche en un intento de estancamiento, argumentando que el ganador de las elecciones del 3 de noviembre debería elegir al candidato para llenar la vacante dejada por la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los republicanos están entusiasmados con la oportunidad de instalar un tercer juez de Trump en la corte, asegurando una mayoría conservadora en los próximos años. El ascenso de Barrett abre una nueva era potencial de fallos sobre el aborto, el matrimonio homosexual y la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Un caso contra la ley de salud de la era de Obama programado para el 10 de noviembre.

El Senado está haciendo lo correcto", dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y prometió instalar a Barrett en la corte el lunes.

La votación de 51-48 lanzó 30 horas de debate en el Senado. Dos republicanos, Lisa Murkowski de Alaska y Susan Collins de Maine, votaron en contra del avance del nominado, y todos los demócratas que votaron se opusieron. La senadora de California Kamala Harris, la candidata a la vicepresidencia, se perdió la votación mientras hacía campaña en Michigan.

El vicepresidente Mike Pence normalmente presidiría las próximas votaciones, pero después de que un ayudante cercano dio positivo por el COVID-19, no estaba claro si cumplirá su papel para la votación histórica.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que la campaña de la administración Trump para instalar a Barrett durante la crisis del coronavirus muestra que "el Partido Republicano está dispuesto a ignorar la pandemia para impulsar a este candidato".

El juez conservador recogió el sábado el respaldo crucial de Murkowski, uno de los últimos republicanos que se resistieron a ocupar el escaño en medio de una elección en la Casa Blanca y con más de 50 millones de personas que ya votaron.

Murkowski dijo que no le gustaba la prisa por la confirmación, pero apoyó la elección de Barrett por parte de Trump para el tribunal superior. Ella dijo que votaría en contra de los pasos del procedimiento, pero que finalmente se uniría a los colegas republicanos para confirmar a Barrett. "Si bien me opongo al proceso que nos ha llevado a este punto, no se lo reprocho", dijo Murkowski.

Ahora, el único republicano que se espera que vote en contra de Amy Coney Barrett es Collins, quien enfrenta una reelección ajustada en Maine. Ella ha dicho que no votará por el nominado tan cerca de las elecciones.

McConnell, republicano por Ky., Notó el rencor político, pero defendió su manejo del proceso. Se burló de las "historias de terror" de los demócratas sobre las calificaciones conservadoras del juez.

Barrett, de 48 años, se presentó en un testimonio público ante el Comité Judicial del Senado como árbitro neutral y en un momento sugirió: "No es la ley de Amy". Pero los escritos anteriores de Barrett contra el aborto y un fallo sobre "Obamacare" muestran un pensador profundamente conservador.

Es una mujer conservadora que abraza su fe, es descaradamente pro-vida, pero no va a aplicar 'la ley de Amy' a todos nosotros", dijo tarde el presidente del comité, la senadora Lindsey Graham, RS.C. Sábado en Fox.

Al comienzo de la presidencia de Trump, McConnell diseñó un cambio en las reglas del Senado para permitir la confirmación por una mayoría de los 100 senadores, en lugar del umbral de 60 votos que tradicionalmente se necesita para hacer avanzar a los nominados al tribunal superior sobre las objeciones. Con una mayoría republicana de 53-47, la confirmación de Barrett es casi segura.

Al presionar por el ascenso de Barrett tan cerca de las elecciones del 3 de noviembre, Trump y sus aliados republicanos cuentan con un impulso de campaña, de la misma manera que creen que la negativa de McConnell a permitir que el Senado considere al candidato del presidente Barack Obama en febrero de 2016 generó entusiasmo para Trump entre conservadores y cristianos evangélicos ansiosos por que el presidente republicano haga esa nominación después de la muerte del juez Antonin Scalia.

Barrett era profesora en la Facultad de Derecho de Notre Dame cuando Donald Trump la nombró en 2017 para la apertura de una corte de apelaciones. Dos demócratas se unieron en ese momento para confirmarla, pero se espera que ninguno vote por ella en los próximos días.