Senadores republicanos cuestionan plan migratorio de Kushner

WASHINGTON (AP) — El intento del asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, por obtener respaldo en plan migratorio de la Casa Blanca, produjo resultados inciertos el martes después de que algunos senadores republicanos expresaron dudas.

Después de que Kushner y otros funcionarios describieron la propuesta a los legisladores republicanos durante un almuerzo en el Capitolio, el senador Lindsey Graham dijo a los reporteros que los funcionarios de la Casa Blanca parecían “bien encaminados” a lograr el consenso en un plan que uniría a los republicanos en el polémico tema. Pero añadió: “No sé si lo lograrán o no”.

Kushner ha descrito su propuesta a los republicanos a pesar de que la cercanía de la campaña presidencial 2020 complica aún más encontrar una solución a lo que ha sido un problema irresoluble. La presidencia de Trump se ha caracterizado por sus estrictas posturas sobre inmigración.

Los demócratas quieren atenuar las restricciones que han evitado que muchas personas se naturalicen, incluyendo cientos de miles de jóvenes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos siendo niños. A ellos se les ha permitido vivir y trabajar temporalmente en el país bajo la protección del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus iniciales en inglés) del presidente Obama, y mismo que Trump ha intentado cancelar.

Alrededor de una docena de los senadores republicanos más conservadores tuvieron una cálida recepción a la propuesta de Kushner la semana pasada. El proyecto incluye reforzar las medidas de seguridad _con mejores filtros en los puertos de ingreso de la frontera suroeste_ y dar preferencia a los inmigrantes con sólidas aptitudes laborales, y no a los familiares de aquellos que ya se encuentran en Estados Unidos.

Graham, cercano aliado de Trump, dijo que aunque que el plan de Kushner se enfoca en las personas con habilidades labores específicas, “necesitamos a obreros de todo tipo”.

La senadora moderada Susan Collins le preguntó a Kushner sobre las protecciones para los beneficiarios del DACA, pero no obtuvo una respuesta específica, señalaron los republicanos.

“No pueden ser excluidos de ningún paquete migratorio”, declaró Collins posteriormente.

Un funcionario republicano que fue informado sobre el encuentro del martes dijo que Kushner no proporcionó muchos detalles y que los senadores no lucían sumamente impresionados con el plan. Otra persona dijo que el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, no opinó sobre la propuesta. Ambos hablaron bajo condición de anonimato a fin de discutir sobre la sesión privada.