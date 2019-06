Senadores republicanos en contra de arancel de 5% a México

Washington.- Senadores republicacanos se declararón en contra del plan del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de imponer un arancel de 5% sobre todos los bienes importados a Estados Unidos desde México.

Sin embargo, no se sabe si tienen los suficientes votos para impedirlo. Cabe recordar que el aumento en los aranceles, es debido a que según el mandatario estadounidense, México no ha podido frenar la migración a Estados Unido, por lo que de no lograrlo, los araceles seguiran en aumento.

Todas las partes, incluidos los funcionarios mexicanos que se reúnen con negociadores de Trump en Washington esta semana, esperan que las conversaciones de alto nivel permitan al presidente retractarse de su amenaza. Pero ante la previsión de que los aranceles entren en vigencia el lunes y Trump declaró que es “lo más probable” que eso suceda, los legisladores republicanos han advertido a la Casa Blanca que están dispuestos a oponerse al presidente.

El diferendo público y el enfrentamiento inminente pusieron de manifiesto una divergencia fundamental de valores entre el presidente y su partido. Trump usa los aranceles como palanca para conseguir lo que quiere, en este caso obligar a México a esforzarse más para detener la inmigración ilegal. Para los republicanos, los aranceles son contrarios a la ortodoxia económica y constituyen solo impuestos a los que se oponen enérgicamente.

Soldados montando guardia para identificar y detener a migrantes que pasen en transporte público. Foto: AP

El líder de mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que “en mi bloque no hay demasiado apoyo a los aranceles, de eso no cabe duda”.

En un largo almuerzo a puertas cerradas en el Capitolio, los senadores se turnaron para advertir a los funcionarios de la presidencia que habría problemas si el Senado de mayoría republicana desaprueba los aranceles. El rechazo legislativo sería una fuerte censura a Trump, más aún que un intento anterior de impedirle trasladar fondos a la construcción del muro fronterizo que promete desde hace tiempo.

El ánimo es de “profunda preocupación y resistencia”, dijo el senador tejano Ted Cruz. “Nadie me supera en pasión y seriedad y compromiso con la seguridad en la frontera, pero no hay motivo para que agricultores y ganaderos y fabricantes y pequeños empresarios de Texas paguen el precio de enormes impuestos nuevos”.

El desenlace sería incierto, ya que Trump podría tratar de vetar una resolución adversa como lo hizo antes. Pero muchos republicanos que votaron contra Trump meses atrás en realidad estaban a favor del objetivo de construir el muro, solo objetaban que usara su autoridad ejecutiva para lograrlo. Ahora el presidente no tiene ni de lejos el mismo respaldo para los aranceles.

La oposición republicana se fundamenta en los temores de las consecuencias que tendrían los aranceles para los ingresos del común de la gente. Los senadores temen que provoquen aumentos de los precios al consumidor, perjudiquen la economía y hagan peligrar un acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México cuya aprobación está pendiente.