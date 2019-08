Serpiente es rescatada después de "comerse" la mitad de su cuerpo

Pennsylvania.- Jesse Rothacker, del Santuario de reptiles de Forgotten Friend en Elm, dijo que entró con una serpiente en las instalaciones después de que se había "tragado casi la mitad de su cuerpo" el viernes.

Rothacker publicó un video en la página de Facebook del santuario, diciendo que las serpientes de rey a menudo se aprovechan de otras serpientes, incluidas las cabezas de cobre venenosas y las serpientes de cascabel.

Explicó que el reptil terminó en una situación tan terrible después de confundir su mitad inferior con otra serpiente.

A veces verán su propia cola, pensarán que es una serpiente, la morderán y se darán cuenta de que se han mordido, dijo Rothacker.

"No suelen tragarse a sí mismos. Pero hoy, vamos a ver una serpiente de rey que, no sé, podría no haber funcionado muy bien en los SAT ".

Rothacker primero trató de hacer que la serpiente se soltara golpeándola en la nariz, lo que puede hacer que las serpientes se pongan nerviosas y se abran las mandíbulas.

Cuando la serpiente de rey se negó a soltar, Rothacker se vio obligado a usar su uña para soltar los colmillos y sacar la serpiente de su propia boca.

Rothacker dijo que la serpiente normalmente era muy buena para comer, asegurando a los espectadores que alimentaba regularmente al reptil.

El santuario más tarde compartió en Facebook que la serpiente de rey estaba comiendo una verdadera comida: "ratones", publicando una foto de lo que parecía ser un ratón congelado atrapado en las fauces de la serpiente hambrienta. Rothacker dijo que la serpiente fue adoptada el domingo.

Hombre mata a mordidas a serpiente antes de morir envenenado

Un hombre llamado Gla Bari, de 60 años, murió tras ser mordido por una serpiente venenosa en el pueblo de Ajanwa, en la India. Pero antes de fallecer se encargó de morder a la serpiente en repetidas ocasiones hasta provocarle la muerte.

Este insólito hecho se registró el sábado 13 de julio en el pequeño poblado indio ya mencionado. Según lo sucedido, el hombre se encontraba cargando maíz desde un campo con dirección a un camión, cuando inesperadamente la serpiente apareció.

Al ver a la serpiente, los presentes huyeron del lugar, pero Gla Bari decidió permanecer allí, asegurando que había capturado varias de ellas en ocasiones anteriores, relató el jefe la aldea.

Pixabay

Entonces, el hombre de 60 años tomó a la serpiente, a lo que ella respondió mordiéndole el rostro y las manos. Sin embargo, Gla Bari continuó mordiéndola hasta que la mató.

Tras el hecho, el hombre fue llevado a un hospital cercano, pero a pesar de que los médicos intentaron contrarrestar la expansión del veneno, el daño sufrido era irreversible, y Gla Bari terminó por perder la vida.