Sessions: Ataque en NY reflejan fallas de inmigración

Baltimore.- El secretario estadounidense de Justicia Jeff Sessions dijo el martes que un ataque la víspera en el metro de Nueva York mostró en “los términos más sombríos” que las fallas del sistema de inmigración son un problema de seguridad nacional.

Jeff Sessions. Foto: AP.

En una conferencia de prensa con la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Sessions dijo que los dos ataques terroristas en Nueva York en meses recientes fueron lanzados por hombres que estaban en Estados Unidos “como resultado de políticas de inmigración fallidas”.

Las autoridades dicen que un inmigrante de Bangladesh de 27 años planeó el fallido ataque suicida del lunes en una estación del metro neoyorquino.

Sessions llamó de nuevo al Congreso a fortalecer las leyes de inmigración y dijo que el gobierno del presidente Donald Trump está dando pasos para hacer cumplir más estrictamente las leyes de inmigración. Entre esos pasos, dijo, ha contratado 50 jueces de inmigración desde enero y planea contratar otros 60 en los próximos seis meses para lidiar con casos retrasados que han “abrumado” el sistema de inmigración.

Foto: AFP.

El secretario dijo que la carga de casos se ha triplicado desde el año fiscal del 2009, pero “con el gobierno del presidente Trump hemos dado pasos para reducir el retraso”.

Dijo además que los cruces fronterizos por inmigrantes indocumentados está ahora en su nivel más bajo en 45 años, pero prometió que “la cifra puede ser cero. Podemos lograrlo”.

Sessions habló en una conferencia de prensa con la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen. Ella dijo que las agencias del orden están redoblando sus esfuerzos para capturar a miembros de la MS-13 y otras pandillas violentas que han llegado de Latinoamérica. Agregó que los asesinatos pandilleros y otros actos de violencia no serán tolerados por las comunidades estadounidenses.

Foto: AP.

Apuntó que miembros de la MS-13 son acusados de cometer asesinatos en Maryland, Virginia y Nueva York. Una característica de la pandilla, que tiene lazos con Centroamérica, es múltiples cuchilladas en el cuerpo de la víctima.

La MS-13 es un blanco importante del gobierno de Trump en su vasta campaña contra la inmigración. Las autoridades dicen que una redada nacional en octubre llevó a la captura de más de 200 miembros.

Foto: EFE.

Sessions les dijo más tarde a reporteros que había depositado un voto en ausencia en la elección especial del martes por el escaño senatorial de Alabama, pero declinó decir por quién votó, diciendo que respetaba “la santidad de la votación”. El ganador ocupará el escaño que tenía Sessions antes de ser nominado para secretario de Justicia por Trump.

El republicano Roy Moore, que batalla acusaciones de agresión sexual, se enfrenta con el demócrata Doug Jones.

EL ATAQUE

Se registra explosión en metro de Nueva York

La explosión de una bomba casera en el metro de la ciudad de Nueva York, cerca de Times Square, durante la hora pico de la mañana resultó en cuatro personas heridas, incluido el sospechoso, informó el Departamento de Bomberos.

El sospechoso y otras tres personas estaban siendo tratados por heridas no graves, en lo que el alcalde y la policía calificaron como un intento de ataque terrorista.

La policía indicó que la explosión ocurrió en un pasillo subterráneo ubicado en la calle 42, entre la 7va y 8va avenida a las 7:30 horas. La explosión llenó el pasillo, atestado de multitudes de pasajeros el lunes por la mañana, con humo.

Tanto el alcalde de Nueva York Bill de Blasio, como el comisionado de la ciudad, dijeron que la explosión en el metro estaba relacionada con el terrorismo. El alcalde aseveró que la detonación fue un "intento de ataque terrorista".

"Gracias a Dios que el agresor no logró cumplir su objetivo", expresó de Blasio.

El sospechoso fue identificado como Akayed Ullah de 27 años.

Aquí sucedió la explosión. Foto: AFP

Los funcionarios del orden público señalaron que Ullah fue inspirado por el Estado Islámico pero que aparentemente no tenía ningún contacto directo con el grupo. Informaron que vive en Brooklyn y que podría ser descendiente de bangladesíes. Los funcionarios hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente sobre el incidente.

Las autoridades dijeron que la bomba era un dispositivo rudimentario y que estaba atado al hombre con velcro y lazos de plástico. Investigaban cómo fue fabricado.

La explosión desencadenó una respuesta masiva de emergencia por parte de la policía y los bomberos tanto a nivel de calle como a nivel subterráneo, lo que causó un caos tanto en el servicio de metro como de autobuses en la cercana terminal de Port Authority.

Los bomberos explicaron que el sospechoso tenía quemaduras en las manos y en el abdomen, y que las otras personas heridas sufrieron zumbidos en los oídos y dolores de cabeza.



Así luce la entrada del metro. Foto: AFP

Un video mostró a la zona alrededor de Port Authority completamente acordonada.

Los autobuses de la corporación de transporte público de Nueva Jersey que tenían como destino la terminal tuvieron que desviarse a otros lugares. La empresa informó que estaban llevando a los pasajeros a Secaucus y Hoboken, donde podían tomar trenes hacia la ciudad.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders publicó en Twitter que el presidente Donald Trump está al tanto de lo sucedido.

Personas en el metro de Nueva York. Foto: AFP

Hay un operativo de seguridad enfocado en la terminal de autobuses Port Authority. La detonación ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana.

Evacuaron los subterráneos. Foto: AFP

Policías esperando instrucciones para actuar. Foto: AFP

