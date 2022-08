Si quieres viajar a Estados Unidos y trabajar un tiempo? aquí te damos tips para conseguir empleo

León, Guanajuato.- Si estás pensando en acudir a vivir una temporada a Estados Unidos de América, hay recomendaciones oficiales para conseguir empleo, te contamos cómo puedes encontrar un trabajo. Según información de la Guía para los nuevos inmigrantes que visitan el país vecino del norte, publicada por U.S. Citizenship and Inmigration Services, usted puede seguir las siguientes recomendaciones:

Preguntar a sus amigos, vecinos, familiares u otras personas en su comunidad

acerca de oportunidades de empleo o buenos lugares para trabajar

Buscar empleo en Internet. Si utiliza una computadora de la biblioteca, pídale

al personal que lo ayude a iniciar su búsqueda

Buscar letreros que anuncien empleos en las vidrieras de las tiendas locales

Visitar las oficinas de empleo o de recursos humanos de empresas de su

comunidad para preguntar si hay puestos vacantes

Visitar las agencias comunitarias que ayudan a los inmigrantes a encontrar

empleo o administran programas de capacitación laboral

Revisar los tablones de anuncios públicos de bibliotecas, tiendas de

comestibles y centros comunitarios locales para ver si hay avisos de puestos

vacantes

Consultar al departamento de servicios laborales de su estado o zona

Buscar en la sección de empleo de los avisos clasificados del periódico

Al llegar a un país nuevo, son muchas las ilusiones por comenzar una nueva vida social y laboral, sin embargo, se deben tomar en cuenta riesgos y peligros de personas estafadoras que se aprovechan de quienes buscan vivir el sueño americano y montan trampas para nuevos inmigrantes que desean establecerse en el país.

Las estafas son un riesgo que se debe sortear y tomar en cuenta al llegar a USA:

Los estafadores anuncian trabajos de la misma manera que lo hacen los empleadores legítimos: en línea (en anuncios, sitios de trabajo y redes sociales), en periódicos y, a veces, en la televisión y la radio. Te prometen un trabajo, pero lo que quieren es tu dinero y tu información personal.

Un consejo para no caer en estás trampas es no depositar pagos por adelantado y verificar si la dirección física con la de algún establecimiento existe en realidad, entre otros consejos que puedes tomar en cuenta para no ser víctima de estafas.

¿Cómo saber si una empresa en Estados Unidos de América es legítima?

La mayoría de las empresas piden que se llene una solicitud de empleo. Este es un formulario con preguntas que solicitan datos personales como: su dirección, su educación y su experiencia laboral. También es posible que le soliciten números de teléfono de personas con las que anteriormente haya laborado, estás recibirán una llamada de los nuevos empleadores que así se comunicarán con sus referencias personales.

También debe acudir con un curriculum vitae en el que enumere su experiencia laboral. El curriculum vitae ofrece información sobre empleos anteriores, su educación o capacitación y sus aptitudes laborales.

Un buen curriculum vitae debe contener los siguientes datos: Nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico

Menciona sus empleos anteriores e incluye las fechas en que los desempeñó, nivel de educación, aptitudes especiales. Debe tener una tipografía clara y no tener errores ortográficos. Un buen consejo es consultar a las agencias locales de servicio comunitario para ver si pueden ayudarlo a preparar su curriculum vitae. Hay también empresas privadas que pueden ayudarlo con esa tarea, pero es posible que le cobren por el servicio.

Te recomendamos leer:

Estos pueden ser algunos consejos para tomar en cuenta en tu próxima estancia en Estados Unidos de América, hay muchas opciones, lo mejor es informarse con tiempo y meses de anticipación antes del próximo viaje.