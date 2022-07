“Si yo lo tuviera de frente lo agarraba a cachetadas": Madre del chofer del tráiler de Texas

Texas. - “Si yo lo tuviera de frente lo agarraba a cachetadas”, dijo en una entrevista la madre Homero Zamorano, el chofer del tráiler donde murieron 53 migrantes en San Antonio, Texas, el pasado lunes 27 de junio.

En la entrevista con Univisión 45, la mamá del conductor del camión donde viajaban al menos 63 migrantes, pidió que no fuera revelada su identidad por la seguridad de ella y su familia, sin embargo, accedió hablar sobre la tragedia que pasó en Texas.

Visiblemente afectada por las muertes que había provocado su hijo, la señora manifestó que el Zamorano, quien se encuentra bajo custodia, nunca había hecho nada así, sin embargo, tiene un largo expediente criminal que data desde 1990.

“Si yo lo tuviera de frente lo agarraba a cachetadas. Y ¿por qué lo hiciste, por qué? Nunca habías hecho algo así”, aseguró la madre de Homero Zamorano.

Cabe mencionar que el hecho de que el chofer del camión, contara con antecedente, permitió encontrar a la familia que está sumida en interrogantes por lo sucedido, ante esto, la madre del sospechoso dijo que ella sabía que su hijo andaba en malos pasos, pero no a tal nivel de tráfico de inmigrantes.

“Siempre le decía: a mí no me traigas a tu gente a donde yo vivo. Lo que hagas ese es tu problema. Si te encierran no me andes buscando y si me buscas nada más para avisarme dónde estás”, expresó.

El expediente criminal de Zamorano es extenso, según se muestran en fotografía policiales, sin embargo, se tratan de delitos menores en diferentes condado de Texas que incluyen: posesión de marihuana, allanamiento de residencia y no querer identificarse con un oficial de la ley, informó Univisión 45.

Según su madre, el hombre tenía una vida nómada, no tenía un lugar fijo de vivienda. “A veces estaba en Florida, en Nueva York, New Jersey, aquí en Houston, Baytown, Pasadena”.

Homero Zamorano ahora enfrenta cargos federales de tráfico de inmigrantes indocumentados que terminaron en muertes, por lo que podría enfrentar la condena de pena capital o cadena perpetua, según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos a lo que tuvo acceso Univisión 45.