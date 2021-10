¡Siempre no! Hooters YA NO dará uniformes "cacheteros" a sus empleadas 

Sinaloa.- Luego de que empleadas de la cadena de restaurantes de Estados Unidos, Hooters, exhibieran a través de redes sociales su descontento por los diminutos uniformes nuevos, la empresa comunicó que las trabajadoras no estarán obligadas a usar las nuevas prendas.

Hace unos días se viralizaron los reclamos en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, donde empleadas de Hooters, mujeres jóvenes y con cuerpos esculturales, acusaron ser víctimas de sexismo por parte de la empresa de restaurantes.

Ante la magnitud de la polémica, el representante de Hooters America emitió un comunicado este domingo y aseguró que las empleadas no están obligadas a usar los nuevos uniformes.

"Hooters of America, franquiciador y operador de los restaurantes Hooters, agradece los comentarios, tanto positivos como negativos, con respecto a una política de imagen más complaciente e inclusiva en tatuajes, joyas, uñas, peinados, así como nuevas opciones de uniformes, que incluyen nuevos estilos superiores, shorts, y la adición de calcetines del equipo", indicó.

Nuevo uniforme es para "empoderar" a Hooters Girls

La empresa explicó que cada una de las mujeres podrá decidir si quiere vestir el viejo uniforme o la versión nueva, dependiendo de con cuál se sienta más cómoda.

"A medida que continuamos escuchando y actualizando la imagen de las Hooters Girls, estamos aclarando que tienen la opción de elegir entre uniformes tradicionales o los nuevos. Pueden determinar qué estilo de shorts se adapta mejor a su estilo corporal e imagen personal", aseguró en comunicado.

La empresa manifestó que se encontraban "entusiasmados" por ver la tendencia nacional hacia la autoexpresión e inclusión y señaló que continuamente trabajan con las Hooters Girls para actualizar su imagen "y para empoderarlas para que se sientan lo mejor posible mientras trabajan".

Asimismo, la empresa detalló que los nuevos uniformes fueron resultado de la colaboración con empleadas de Hooters y que se han usado durante meses en sucursales de Texas "con comentarios abrumadoramente positivos".

"Seguimos comprometidos con empoderar a nuestro activo más valioso, las Hooters Girls, y trabajar juntos para brindar la mejor experiencia de Hooters a nuestros clientes y empleados", concluyó.

Empleadas se quejaron de lo diminuto de los uniformes nuevos | Foto: Captura

Los diminutos uniformes

En redes sociales en los últimos días se viralizaron las quejas a través de videos y fotos de mujeres, empleadas de Hooters, ante el cambio de los uniformes que comenzó desde el 4 de octubre en algunas sucursales de la cadena de restaurantes.

"Estos son mis nuevos uniformes de Hooters, ¿qué se supone que debe cubrirme, nada?", "Eso no es lo que acordé usar hace un año cuando me contrataron", "Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar", "Ya no hay nada que te cubra con estos uniformes", fueron algunas de las quejas de las empleadas en redes sociales.

Las chicas de Hooters destacaron que los nuevos shorts para el uniforme se parecen más a ropa interior, debido a su pequeño tamaño.