“Siempre nos quedará el mundo analógico”; abuelita de 84 años pide ayuda tras no poder enviar foto por WhatsApp  

España.- Una abuelita de 84 años conmovió las redes sociales luego de que intentará enviar una foto de su perrito por WhatsApp fallara en el intento y pidiera ayuda a su vecina en una tierna carta que se volvió viral en redes sociales.

La historia fue compartida por la periodista madrileña, Roció Zarzalejos vecina de la señora Roció de 84 años a través de su cuenta de Twitter quien menciona que la señora de avanza edad al no poder enviarle una fotografía de su perrito decidió explicárselo con una carta titulada "Para Rocío, de parte de Gloria y Rambo".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Niño de 7 años con afección cardíaca cumple su sueño y se vuelve agente SWAT por un día

"Mi vecina Gloria de 84 años me ha metido una carta en el buzón para explicarme que me quiere mandar al WhatsApp una foto de su perro Rambo pero que no puede porque le sale "descarga fallida". escribió Roció al inicio del hilo en Twitter y agregó que "siempre nos quedará el mundo analógico".

En la pequeña carta, Gloria menciona, "no te llamo para distraerte" y continúa mencionado el problema al que se enfrentaba. "Al contacta, me sale una imagen borrosa con esta nota, descarga fallida. No se puede encontrar este archivo. Pídele a Roció que lo reenvíe.

En la parte final de la carta Gloria menciona "¡Vamos a ver si se arregla el problema, chata! Un abrázate" ente la tierna petición Rocío no pudo negarse generando que la historia se volviera viral en redes.

La historia fue compartida en redes sociales

"He bajado a verla para ayudarla con el WhatsApp y creo que os merecéis ver la foto que me quería mandar", mencionó junto a la fotografía que mostraba a Rambo echado de con la panza hacia arriba.