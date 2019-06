Sigue investigación del ataque a turista de EU en Dominicana

Punta Cana, República Dominicana.- La policía dominicana continúa con las investigaciones en torno al ataque que sufrió una turista estadounidense en un hotel de Punta Cana, que según asegura la víctima, fue perpetrado por un hombre que llevaba uniforme parecido al usado por empleados del complejo turístico, desde el pasado 29 de enero.

Luego de que la mujer, identificada como Tammy Lawrence-Daley, de 51 años, hiciera público el caso esta semana en redes sociales, los investigadores la visitaron en la clínica donde estuvo internada, tomaron su testimonio y el de su esposo y levantaron evidencias en el lugar donde ella aseveró que ocurrió el ataque, indicó el vocero de la policía, conorel Frank Durán.

Sin embargo, Durán aclaró que “hay muchas conjeturas con relación a ese caso, hay muchas informaciones que no concuerdan con algunas de sus declaraciones. Tenemos que esperar que la investigación concluya”.

El hotel Majestic Elegance Resort de Punta Cana, donde la mujer se alojaba, informó en un comunicado que está cooperando con las autoridades y no ofrecería más declaraciones al respecto por “dignidad e integridad” de Lawrence-Daley.

Lawrence-Daley, oriunda de Delaware, narró esta semana en Facebook el violento ataque que sufrió en ese hotel de Punta Cana, publicando fotografías de su rostro severamente golpeado.

Lawrence-Daley, una empleada de una compañía aseguradora en Wilmington, aseguró que en su segunda noche en el complejo decidió caminar sola por una rotonda en las instalaciones del hotel aproximadamente a las 10:30 de la noche para tomar algunas fotos de la luna sobre el agua y comer algo. El hombre la atrapó por la espalda y empezó a estrangularla antes de arrastrarla a un cuarto de mantenimiento cercano, donde la golpeó.

Durante el ataque se rompió la boca, lo que requirió numerosos puntos de sutura. Un diente fue arrancado y otros fueron empujados fuera de su posición, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press. Se le rompió la nariz en varios lugares, sufrió una fractura orbital y tenía marcas de dientes en su cadera.

La mujer, que estaba de vacaciones con su marido y una pareja de amigos, explicó que decidió hacer pública su historia para ayudar a otras mujeres y advertir a los turistas sobre qué esperar de la administración del centro turístico en caso de que se registre un ataque similar en las instalaciones.

La única oportunidad que tuve para darme vuelta fue cuando me estranguló. Y ahí fue cuando vi el uniforme. Y cuando traté de mirar hacia arriba no pude porque me estaba desmayando en ese momento”, dijo en la entrevista telefónica.