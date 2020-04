Siguen Violando derechos de trabajadores agrícolas en EU 

Estados Unidos.-La historia se sigue repitiendo, los trabajadores agrícolas empleados en Estados Unidos en su mayoría mexicanos sufren violaciones a sus derechos aún durante la pandemia.

El informe realizado por el Centro de Derechos del Migrante (CDM), reveló que el 100 por ciento de las personas que van EE.UU con visa de trabajo H-2A para trabajar en los campos de Estados Unidos, han sufrido alguna violación legal grave a sus derechos, como no recibir el salario promedio o estar en condiciones de hacinamiento en la vivienda que debe proporcionar el empleador.

Más del 90 % de los trabajadores agrícolas en EE.UU dice haber sufrido alguna violación en sus derechos/AFP

Desde septiembre de 2019 hasta enero de 2020, la organización realizó entrevistas a 100 personas que habían trabajado con visa H2A en los Estados Unidos en los últimos cuatro años, que indicaron que el 94% de ellos sufrió tres o más violaciones legales que no se les pago a tiempo.



A casi la mitad, 43 por ciento, no se le pagó el salario prometido; 45 por ciento vivió en condiciones de hacinamiento e insalubres y 35 por ciento no tenía el equipo de seguridad necesario para realizar su trabajo.

Según el estudio, 86 por ciento de los entrevistados dijeron que no se contrataba mujeres o se les ofrecía salarios menos favorables o empleos menos deseables que a los hombres; 31 por ciento afirmó que habían sido víctimas de abusos verbales, incluido el uso de epítetos raciales.Muchos de los trabajadores H-2A, 34 por ciento, describieron restricciones impuestas a su desplazamiento, como que no les permitían salir de la vivienda proporcionada por el empleador o del lugar del trabajo, lo cual es un indicador de trata laboral.De los 100 entrevistados, los empleadores confiscaron los pasaportes de 7 trabajadores.

Muchos Méxicanos crusan cada año a Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas/AFP



El CDM aseveró que, debido a que los trabajadores están legalmente vinculados con el empleador que los solicita en Estados Unidos, no tienen otra opción que permanecer en condiciones de trabajo abusivas.



Ante la contingencia por el Covid-19, los trabajadores agrícolas con visa H-2A fueron nombrados por el Gobierno federal estadounidense como trabajadores esenciales para el País