Simpatizantes de Donald Trump en Miami se manifiestan por resultado de las elecciones

Florida.- Multitudes de simpatizantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han reunido en el sur de Florida y en todo el país para protestar por el resultado de las elecciones y la próxima certificación del colegio electoral para reconocer a Joe Biden como vencedor de las elecciones.

Los partidarios del presidente Trump salieron a las calles para expresar cómo se sienten sobre las elecciones de 2020, el miércoles por la mañana, convocando a miles a mrahcar por las calles de Miami, Florida.

Se reunieron en Park Central Clubhouse ubicado en 10551 NW 88th St. en Doral para denunciar lo que ellos llaman una 'elección robada'.

Algunos partidarios dijeron que quieren ver una investigación sobre las elecciones de 2020.

"Hoy estamos aquí porque vamos a hacer esta caravana en apoyo de Donald Trump, y queremos que estos senadores, especialmente los senadores, queremos que entiendan: ¡se trata de nuestro voto!" dijo María Martínez. “No se trata de Trump. No se trata de que te guste Trump. Si no le agrada, está bien. No, queremos que apoye nuestro voto porque los demócratas están tratando de robar la libertad de elegir a quién queremos como presidente, y más de 80 millones de personas votaron por Donald Trump ”.

Lo último que quiero hacer, ahora como un viejo, es ver a los comunistas venir a Estados Unidos”, dijo Frank De Varona. “Si Biden de alguna manera puede llegar a la Casa Blanca, Estados Unidos se acabó.

La caravana comenzó alrededor de las 11:30 am. Además los partidarios de Trump también se han reunido en el centro de Miami para protestar por los resultados de las elecciones.

A su vez, miles de manifestantes se dieron cita en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., para manifestarse frente al Capitolio, donde el mismo Donald Trump se hizo presente en la manifestación “Save America”.