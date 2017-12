Sin piedad, lo asesinaron a quemarropa mientras se bañaba

La tragedia llegó para una familia que fue víctima de robo en su propia casa. Un hombre fue asesinado de un balazo mientras se bañaba, por los dos presuntos delincuentes que habían ingresado a la vivienda.

De acuerdo con fuentes policiales el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en la localidad de González Catán, en Argentina.

La víctima identificada por la policía como Miguel Pablo, de 72 años, al parecer se resistió a los golpes de uno de los ladrones y el otro lo ejecutó de un balazo.

La hija de la víctima. Foto de Youtube: Crónica Televisión

De acuerdo con los investigadores, el hecho conmocionó a todos los pobladores de La Gloria, ya que la víctima era dueño desde hace 30 años de un importante almacén ubicado enfrente de su casa, donde fue asesinado.

Esta mañana, Rosana, la hija del almacenero, le contó a la prensa que a su papá fue asesinado "a sangre fría" y que los delincuentes "solo buscaban dinero".

"Le dispararon a sangre fría, no le permitieron defenderse. No sé qué buscaban porque en realidad no había mucho dinero", dijo la mujer en declaraciones a la prensa en la puerta de la vivienda donde fue asesinado Herlan.

Un empleado del almacén, contó que los delincuentes ingresaron a robar al local y lo amenazaron con armas.

"Dónde está el viejo, llamalo o te matamos. Danos la plata y llamá al viejo", dijo el empleado que era la amenaza de los delincuentes, quienes minutos después se dirigieron a la parte posterior del local, donde Herlan vivía.

El lugar donde ocurrió el crimen. Foto: Clarín

Siempre en base al testimonio de Moreno, en ese momento, su patrón se hallaba duchándose, por lo que los delincuentes lo sorprendieron en el baño.

De todas formas, el almacenero intentó defenderse y se tomó a golpes de puño con uno de los ladrones, pero el otro lo apuntó con su arma y le disparó un balazo en el abdomen.

Ante esa situación, los delincuentes se apoderaron del dinero de la caja registradora del local, encerraron al anciano baleado y a su empleado en el baño, y huyeron, dijeron las fuentes policiales.

Tras lograr salir del baño, el empleado llamó a la policía y a una ambulancia que trasladó a Herlan a un hospital donde finalmente murió.

“Mi papá hace mucho tiempo que vivía acá en el barrio, el negocio era un negocio familiar y el muchacho que estaba con él hace poquito tiempo que trabajaba. El chico me contó que entraron pateando la puerta de entrada pero no hay mucho signo de golpes ni puerta forzada y que luego mi papá forcejeo con uno de los ladrones y lo mataron", agregó.

La mujer dijo también a la prensa que al muchacho no lo conoce y que lo que le contó era que los delincuentes buscaban una importante suma de dinero que, en realidad, no existía.

"Mi papá era muy conocido en el barrio y ayudaba a los vecinos y no buscaba hacerse rico. El sólo trabajaba y vivía de una pensión", dijo la mujer en la puerta del comercio donde fue asesinado su padre.

En la persiana del almacén del comercio había hoy un cartel que decía "Justicia por Miguel, era una gran persona y vecino. Que Dios lo tenga en la gloria y descanse en paz. Familia Chamorra".